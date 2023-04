L’incredibile mop a vapore che sta finendo velocemente da Lidl.

Mantenere la propria casa pulita e salubre richiede molte attività di pulizia, alcune delle quali abbastanza fastidiose, come la rimozione della polvere. Ma oggigiorno, ci sono molte soluzioni che possono aiutare a svolgere queste operazioni con comodità ed efficacia. Oggi ti presentiamo l’incredibile mop a vapore di Lidl, che sta spopolando in vendite in modo così esagerato che è già esaurita in molti dei suoi negozi. Quindi, dovresti affrettarti a procurartene una … i risultati dell’uso ti lasceranno senza parole!

Lidl offre nel suo ampio catalogo una vasta gamma di prodotti e soluzioni per mantenere la tua casa come nuova, in ogni stanza, mettendo sempre a disposizione dei clienti i migliori prezzi e prodotti che in molti casi sono originali e rivoluzionari. La catena tedesca ha successo in Italia con oltre 600 punti vendita e prevede di aumentare questo numero con nuovi centri in futuro.

La mop a vapore di Lidl di cui hai bisogno a casa tua

Si tratta della Mop a vapore Silvercrest, un fantastico apparecchio con cui puoi rimuovere la polvere da qualsiasi angolo della casa in modo semplice, comodo ed efficace, ideale per la pulizia approfondita e la rapida eliminazione di tutte le piccole batterie che si accumulano e che a volte sono molto difficili da eliminare. Attualmente ha un prezzo di soli 39,90 euro, un importo che sicuramente vale la pena pagare.

Questa fantastica mop a vapore di Lidl ha una potenza di 1630 W e dispone di caratteristiche interessanti come due livelli di spruzzo di vapore per pavimenti delicati e pavimenti resistenti, un serbatoio d’acqua con una capacità di mezzo litro e un’autonomia di circa 14 minuti con il serbatoio pieno. È essenziale che sia collegato alla rete elettrica per poter funzionare e in soli 25 secondi il vapore sarà pronto per pulire il pavimento.

Per quanto riguarda le sue dimensioni, sono 28 x 29,7 x 125 cm, il cavo ha una lunghezza di 8 metri e la mop ha un peso totale di 2,8 kg. È ideale per le persone con allergia agli acari della polvere in quanto ha un effetto allergenico. Il kit di vendita include due panni in microfibra e un accessorio per tappeti.

Se vuoi che la rimozione della polvere sia un’attività che puoi svolgere rapidamente, senza sforzo e con totale efficacia, questa mop a vapore di Lidl è uno degli strumenti più incredibili che puoi utilizzare per farlo. E inoltre, il prezzo è davvero conveniente! Non perdere l’opportunità di avere la tua mop a vapore di Lidl oggi stesso!

