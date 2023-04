L’incredibile mocio a vapore che si sta esauriendo in Lidl

La pulizia della casa è fondamentale per mantenere un ambiente sano e pulito, e alcune delle attività da svolgere possono essere piuttosto fastidiose, come spolverare. Tuttavia, oggigiorno esistono molte soluzioni che possono facilitare queste faccende in modo comodo ed efficace. In questo articolo ti parleremo di una fantastica mopa a vapore di Lidl che sta andando a ruba e che, a causa della sua alta domanda, è già esaurita in molti punti vendita. Pertanto, ti consigliamo di affrettarti per non perdere l’occasione di acquistarne una… i risultati ottenuti saranno sorprendenti!

Lidl offre nel suo vasto catalogo una grande varietà di prodotti e soluzioni per tenere la tua casa pulita e in ordine, sempre con i migliori prezzi e prodotti spesso originali e rivoluzionari. La catena tedesca ha successo in Italia con oltre 600 punti vendita, e prevede di aumentare questo numero con l’apertura di nuovi centri a breve.

La mopa a vapore di Lidl che devi avere nella tua casa

Stiamo parlando della Mopa a vapore Silvercrest, un dispositivo fantastico che ti permetterà di spolverare ogni angolo della tua casa in modo semplice, comodo ed efficace, ideale per una pulizia profonda e per eliminare rapidamente tutte le piccole batterie che si accumulano e che a volte sono difficili da rimuovere. Attualmente ha un prezzo di soli 39,90€, un importo che vale sicuramente la pena pagare.

Caratteristiche e funzioni della mopa a vapore di Lidl

Questa fantastica mopa a vapore di Lidl ha una potenza di 1630 watt e offre caratteristiche interessanti come due livelli di vapore per pavimenti delicati e pavimenti resistenti, un serbatoio dell’acqua con capacità di mezzo litro e un’autonomia di circa 14 minuti con il serbatoio pieno. È necessario che sia collegata alla rete elettrica per funzionare e, in soli 25 secondi, il vapore sarà pronto per pulire il pavimento.

Per quanto riguarda le sue dimensioni, misura 28 x 29,7 x 125 cm, il cavo ha una lunghezza di 8 metri e il peso totale della mopa è di 2,8 kg. È ideale per persone allergiche agli acari della polvere, poiché ha un effetto allergenico. Il kit di vendita include due panni in microfibra e un accessorio per tappeti.

Per una pulizia rapida ed efficace, scegli la mopa a vapore di Lidl

Se desideri rendere la pulizia della polvere un compito veloce, senza sforzo e con la massima efficacia, questa mopa a vapore di Lidl è uno dei dispositivi più incredibili che puoi utilizzare per ottenerlo.

4.2/5 - (4 votes)