L’incidenza del covid nelle persone di età superiore ai 60 anni aumenta dopo Pasqua

Il incidenza del coronavirus nel più vecchio di 60 anniun gruppo su cui è incentrata la nuova strategia di monitoraggio della pandemia ha scalato 70 punti in una settimanafino a 505 casi ogni 100.000 abitanti, con 35.456 nuovi contagi e con un leggero aumento dell’occupazione ospedaliera in reparto, ma non nei reparti di terapia intensiva.