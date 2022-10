L’incessante inseguimento degli obiettivi di Erling Haaland sta elevando il Manchester City a livelli ancora più alti

quando Erling Haaland ha segnato il suo primo pomeriggio, quello del Manchester City secondo, sapevi piuttosto dove stava andando questo gioco. La squadra di Pep Guardiola farebbe quello che ha fatto ormai da anni, scendendo nelle marce centrali e girando. Pochi gol nelle fasi finali, ma spesso il loro appetito è stato saziato una volta che la partita è stata vinta e i tre punti assicurati.

Era certamente evidente che Manchester United era stato battuto quando Haaland ha segnato il gol numero 12 della stagione di Premier League nella vittoria per 6-3. Ma poi arrivò il 13, e il 14 sarebbe seguito in breve tempo. “Ne vogliamo 10”, è stato il grido dell’Etihad Stadium quando Phil Foden si è unito all’Haaland con tre gol.

“Vogliamo sempre andare avanti”, ha detto Haaland, un altro pallone da gara che sarà presto in mostra sul suo mantello. “Vogliamo sempre attaccare”.

Ma questo non è sempre sembrato così vero come dal suo arrivo. Negli anni passati, guardare City metteva nella mentalità di un adolescente al British Museum: sì, c’è una grande qualità artistica in questa esposizione di tesori mondiali (la cui presenza nello stesso edificio dovrebbe suscitare domande sociali più profonde), ma è niente di tutto questo piacevole? La presenza di Haaland in questa squadra è come girare l’angolo per scoprire che qualcuno ha trasformato la Sala Grande in una gigantesca montagna russa, un mini festival di musica e un’arena di paintball tutto in uno. Questa squadra è vistosamente, ridicolmente divertente.

Il City non si siede più ad ammirare il proprio lavoro. Haaland vuole sempre di più e di più. I suoi compagni di squadra glielo danno e i record crollano. Nessun giocatore aveva mai segnato tre triplette casalinghe consecutive in Premier League prima di questo. Quali sono le probabilità di Southampton negargli un quarto il prossimo fine settimana?

Il conteggio di 14 gol di Haaland è superiore a 14 squadre in Premier League, un quorum che include Chelsea e Manchester United. Cristiano Ronaldo, il grande marcatore della sua età, ha al suo attivo tre triplette in Premier League. Così fa Haaland.

Tutto ciò che sappiamo su questo sport dice che quello che ha fatto Haaland dovrebbe essere impossibile. Anche i migliori piazzamenti nello sport non superano i loro obiettivi previsti (xG) del 23%, come ha fatto nel corso della sua carriera. Dovrebbe esserci una correzione di rotta, una serie fredda per raffreddare anche questo predone norvegese. Riesci a vederlo arrivare?

Ad ogni modo, questi modelli potrebbero aver visto il buono, il brutto e il brutto del calcio mondiale, ma non hanno mai visto niente di simile ad Haaland. Il telaio dice uomo bersaglio ma anche quando è stato confrontato con il diminutivo Lisandro Martinez, il City raramente è andato sopra le righe quando ha potuto sfruttare il ritmo bruciante del loro numero 9, che ha un senso soprannaturale per quando fare la sua mossa. Non giudicherà male il suo tempismo. Joao Cancelo è stato colto in fuorigioco più frequentemente di Haaland, che è stato preso due volte in questa stagione. Se la palla arriva a lui non lo prenderai.

Costringe il City a dare la palla ad Haaland con le spalle alla porta e anche lui non è male. In effetti, è stato degno di nota il fatto che in questa occasione Pep Guardiola sembrava aver incaricato la sua squadra di coinvolgere il loro attaccante superstar in un gioco di costruzione un po’ più ampio rispetto alle ultime settimane. Foden è stato il principale beneficiario del lato più creativo del norvegese. Dopo solo pochi mesi insieme, sembrano aver raggiunto una lunghezza d’onda condivisa. La ricerca su Google delle rispettive età dovrebbe comportare un avviso di attivazione per i manager della Premier League.

Tuttavia, è stato facile trovare lo spazio in cui imbattersi quando la linea di fondo dello United era così caotica, la presenza a scudo di Casemiro mancava gravemente come Scott McTominay si è sentito in dovere di andare da uomo a uomo con il City più in alto in campo. Si potrebbero martellare gli ospiti nello stesso modo in cui ha fatto Roy Keane all’intervallo, ma risultati come questo sono semplicemente ciò che può accadere ai club di Premier League di fascia media quando si scontrano con la migliore squadra d’Europa. Il loro ex capitano ha messo in dubbio la loro fame per la lotta, ma poi ha la tendenza a vedere tutto attraverso il prisma dello sforzo.

Solo i giocatori sapranno per certo se c’era di più che avrebbero potuto dare. Quello che è certo è che i giocatori inferiori in un sistema che stanno ancora imparando – l’inevitabile realtà di un club che taglia e cambia manager così frequentemente – faranno sempre fatica a giocare attraverso una stampa organizzata come quella del City o per prendere la palla tornare abbastanza a lungo per testare la loro difesa. Troppo spesso Jadon Sancho e Antony alzava lo sguardo per vedere un’infarinatura di magliette blu tra loro e il loro compagno di squadra più vicino.

I loro tre gol – un urlo di Antony e una doppietta nel finale di Antony Martial – sono stati più lusinghiero che consolazione. Mesi dopo il regno di Erik ten Hag, questa squadra sembra anni luce lontana da un club che, al settimo anno sotto Guardiola, sembra più determinato che mai. Haaland percepisce maggiori vette nel futuro e il suo incessante desiderio di eccellenza trascinerà con sé una città molto volenterosa.