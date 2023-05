L’impressionante vestito senza schienale di Stradivarius per trionfare nelle notti estive.

Le notti estive sono speciali, poiché il bel tempo ci invita a passeggiare e prendere qualcosa in una terrazza. Per queste occasioni, la nuova collezione di Stradivarius ha un vestito con la schiena scoperta che non potrebbe essere più bello. È molto favorevole per donne di tutte le taglie, poiché, essendo aderente, valorizza al massimo le curve. Eleganza, comodità e versatilità in un unico capo che sicuramente indosserai molto da qui a settembre.

Il vestito nero di Stradivarius

Realizzato in un tessuto al 96% di poliestere e al 4% di elastan, questo vestito lungo aderente con maniche corte e schiena scoperta è esattamente ciò che cercavi. Le schiene scoperte sono una delle tendenze più virali della stagione, quindi avere una schiena bella è essenziale durante i mesi estivi, perché la mostreremo non solo in spiaggia e in piscina, ma anche nella nostra vita quotidiana.

Non solo vestiti, ma anche monos, magliette, bluse e molto altro, come questo della nuova collezione di Stradivarius. Se pensi che le schiene scoperte non siano il tuo stile o che non ti senti a tuo agio con questo tipo di abbigliamento, va bene, ma se hai sempre voluto indossarle e pensi che per il tuo tipo di seno o di corpo non sia possibile, niente di più sbagliato.

Puoi mostrarle in modo semplice e senza preoccupazioni scegliendo semplicemente la biancheria intima adeguata. Puoi scegliere le classiche coppe che aderiscono al seno. Tuttavia, il seno non deve essere molto grande e devi essere una persona che non suda molto.

Puoi anche optare per un reggiseno speciale per questo tipo di scollatura, con delle spalline più lunghe per poterlo legare quasi in vita senza far vedere nulla. Tenendo questo in considerazione, ti piacerebbe indossare il nuovo vestito di Stradivarius nelle notti estive?

Essendo di colore nero, offre un mondo di possibilità per abbinarlo con stile. Puoi optare per un total black look con sandali neri o, se preferisci, dare un tocco di colore e allegria al look con sandali con tacchi di uno dei colori tendenza della stagione, come il rosa o il verde.

Il prezzo e le taglie disponibili del vestito di Stradivarius

Puoi trovare il vestito lungo con la schiena scoperta nella negozio online di Stradivarius ad un prezzo accessibile di 22,99 euro, disponibile in un’ampia gamma di taglie, dalla XS alla XL.

