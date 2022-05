Ligue 1: come ha fatto il Bordeaux a cadere dai quarti di finale di Champions League del 2010 sull’orlo della retrocessione?

Mercoledì per un’ora, Girondins de Bordeaux è stato retrocesso dalla Ligue 1 quando l’AS Saint-Etienne ha guidato l’OGC Nice per 2-0 fuori casa, il che avrebbe condannato gli uomini di David Guion alla retrocessione dall’élite francese. Alla fine, l’Aiglons di Christophe Galtier ha reagito battendo il Saint-Etienne 4-2 che ha regalato al Bordeaux una tregua temporanea appena meritata, ma ogni speranza di salvezza rimane scarsa con un distacco di quattro punti dai playoff retrocessione e solo due partite dalla fine.

Poco più di 10 anni fa e prima che la proprietà del Qatar rendesse il Paris Saint-Germain la potenza dominante nel calcio francese, Les Girondins era uno dei club di punta, con un titolo di Ligue 1 nel 2009 e un quarto di finale di UEFA Champions League 2010 nel curriculum. Avanzamento veloce a poco più di 12 anni da quella doppia vicenda che ha visto l’Olympique Lyonnais avanzare 3-2 complessivamente per affrontare le finali sconfitte Bayern Monaco e Bordeaux sono sull’orlo dell’impensabile: cadere in Ligue 2 o peggio con il club in totale disordine finanziario.

Leggende francesi come Zinedine Zidane, Jean Tigana e Alain Giresse hanno abbellito il tappeto erboso dell’ex casa dello Stade Chaban Delmas del Bordeaux, mentre i turni più recenti includono Yoann Gourcuff al suo apice assoluto e un giovane Aurelien Tchouameni che ora è all’AS Monaco. Quindi, come fanno sei volte campioni di Francia, quattro volte Coupe de France e tre volte Coupe de la Ligue (ora defunta) come Les Girondins precipitano come un sasso per raggiungere la loro triste situazione attuale, che non solo minaccia la loro massima serie status ma la loro stessa esistenza?

Purtroppo, la storia recente dei giganti della Francia sudoccidentale è una storia di stagnazione e terribile cattiva gestione che ora rischia di bandire uno dei nomi più storici del gioco francese ai livelli più bassi del gioco nazionale. A parte il successo della Coupe de France 2014, i risultati stavano già soffrendo quando la casa del Matmut Atlantique da 42.115 posti del Bordeaux ha aperto nel 2015 prima degli Euro 2016 UEFA in Francia e quello stadio costoso, sovradimensionato e mal posizionato è sempre stato una spina nel fianco del club da.

“In primo luogo, per i giocatori, giocare davanti a circa 20.000 fan in un locale da 42.000 spettatori è spiacevole”, ha detto a Gold FM il sindaco di Bordeaux Pierre Hurmic. “È qualcosa di sovradimensionato e costoso, soprattutto per il club con un canone così alto. Chiaramente, è stato un pessimo affare per tutti i soggetti coinvolti. I contribuenti ne sono gravati per 30 anni. Ne sono davvero dispiaciuto e riconosco che siamo deve provare a venderlo. Non c’è motivo di mantenerne la proprietà”.

Artisti del calibro di Willy Sagnol, Jocelyn Gourvennec, Gus Poyet e Paulo Sousa non sono stati all’altezza del successo dei tre anni di Laurent Blanc tra il 2007 e il 2010 e salvo per l’ammirevole missione di salvezza di 11 mesi del suo ex assistente Jean-Louis Gasset la scorsa stagione, è stato un declino terminale.

Una parte significativa della triste situazione di Bordeaux riguarda il loro caotico status di proprietà da quando il Gruppo M6 se ne è andato dopo quasi due decenni di proprietà quando è stato venduto a General American Capital Partners di Joseph DaGrosa Junior nel 2018. Forse è stato indicativo delle cose a venire che il primo tweet di DaGrosa , poiché cancellato, sul Bordeaux riguardava le concessioni dicendo: “Ai fan del Bordeaux: miglioreremo immediatamente il cibo e le bevande !! Le lunghe file sono inaccettabili per i nostri fan!!!”

Il tempo del GACP con il club è stato relativamente breve poiché si è scoperto che i compagni sostenitori King Street avevano le carte in regola e cacciato i loro connazionali alla fine del 2019 prima di supervisionare il vantaggio nel rovinoso periodo di COVID-19 che ha devastato finanziariamente il calcio francese nel suo insieme quando il redditizio accordo Mediapro TV è fallito.

“Penso che siamo rimasti tutti sorpresi”, ha detto DaGrosa alla CBS Sports in esclusiva del Bordeaux quando ha discusso della sua avventura nel Kapital Football Group l’anno scorso. “In primo luogo, amo ancora il Bordeaux, il club, rimango un tifoso. L’ultima cosa che voglio è non avere successo. Voglio che anche la Ligue 1 abbia successo. È molto angosciante e penso che tutti siano stati colti di sorpresa. Mediapro è stato il chiodo nella bara. È una situazione molto difficile”.

Il KS ha dichiarato verso la fine della stagione 2020-21 che avrebbe cessato di finanziare il Bordeaux, il che ha spinto il club vicino all’amministrazione e persino alla retrocessione provvisoria prima che il finanziere Fortress prendesse il controllo finanziario e affidasse dubbiosamente l’ex presidente dell’OSC del Lille Gerard Lopez con il club. Il periodo in carica del lussemburghese è stato un disastro assoluto con problemi finanziari fuori controllo, prestazioni inaccettabili, disordini di giocatori e tifosi e decisioni discutibili come il periodo in carica di Vladimir Petkovic che minacciava di costare a Les Girondins ancora più soldi.

Jaroslav Plasil, arrivato subito dopo il successo in Ligue 1 del 2009 e ora assistente dopo 10 anni da giocatore, era in lacrime dopo la sconfitta per 4-1 contro l’Angers SCO ha lasciato il Bordeaux sull’orlo di una retrocessione in ritardo che dovrebbe presto essere confermata a meno che non ci sia un’ultima fuga miracolosa. Il Saint-Etienne, un’altra istituzione del calcio francese, potrebbe unirsi a loro in Ligue 2 a seconda di come si svolgeranno le due fasi finali delle partite di Championnat con la massima serie che perderà sicuramente uno dei suoi nomi più storici e l’FC Metz, che siede anche nell’ultimo tre, non sono nemmeno a corto di storia.

Tuttavia, le partite rimanenti si risolvono, è una storia triste per il calcio francese e, dati i tipi di problemi finanziari alla base, è improbabile che sia l’ultima.