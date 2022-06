Lievi guadagni su Wall Street: “Non dobbiamo fidarci, ma rifugiarci”

Wall Street un po’ in rialzo questo lunedì (Dow Jones: +0,05%; S&P 500: +0,31%; Nasdaq: +0,40%) dopo la chiusura di venerdì con notevoli ribassi e perdite medie settimanali dell’1%. Gli investitori iniziano la settimana in attesa del prezzo del petrolio e con il dati sull’inflazione che sarà pubblicato venerdì Stati Uniti d’America all’orizzonte

In questo senso, il grezzo Texas occidentale in calo dello 0,52% ($ 118,24) e del barile Brent è in calo dello 0,44% ($ 119,19), il che continua a rendere più difficile per le banche centrali combattere l’aumento dei prezzi nelle economie occidentali.

Come fattore positivo, Cina avanza nel suo processo di riapertura economica nelle principali città come Shanghai e Pechinoche dovrebbe dare una pausa all’economia del colosso asiatico e allentare le tensioni nella filiera globale.

In relazione a inflazioneil consenso spera che i prezzi negli Stati Uniti abbiano raggiunto il picco, con l’IPC principale e principale che continua a diminuire dagli attuali livelli elevati.

Tutto questo senza perdere di vista il guerra in ucraina e il nuove minacce dalla Russia agli USA e alla NATO per aver fornito missili a lungo raggio alle forze ucraine. Fino a quando questo problema non sarà risolto, sarà difficile vedere un rimbalzo duraturo nei mercati azionari.

UN MERCATO COMPLICATO A BREVE TERMINE

“La cosa più difficile da accettare è che siamo in una fase in cui una buona macro americana fa male alle azioni perché rafforza l’aspettativa di una Fed più rigida con i tassi, ma se va male è altrettanto negativo perché rafforza il timore di un deterioramento del ciclo economico”, spiegano da Bankinter.

A suo avviso, il La Fed andrà avanti con la sua stretta monetaria, che include aumenti dei tassi di interesse e riduzione del saldo, fino a quando l’inflazione non sarà controllata. Il indurimento quantitativo (QT) È uno dei problemi che più preoccupa gli investitori, perché il massiccio ritiro di liquidità è negativo per i mercati azionari.

“Siamo in quelle settimane che decidono se entrare o meno in un altro mercato ribassista (“Bear Market”), quindi non dovremmo fidarci, ma rifugiarci. Non è così importante colpire quanto proteggere“, sostengono i loro esperti. Secondo la loro valutazione, il ‘Bear Market’ si attiverebbe se l’S&P 500 perdesse il 3.835 puntiun livello che coincide con i minimi di maggio, nel 3.810 numeri interi.

AZIENDE E ALTRI MERCATI

amazzone È aumentato di quasi il 2% sul mercato azionario dopo aver eseguito la sua “divisione” (divisione di azioni) di 20 azioni per una lunedì.

Twitterinvece, scende (-1,49%) dopo che Elon Musk ha inviato una lettera formale alla Securities and Exchange Commission (SEC) in cui minaccia di non portare a termine l’operazione di acquisizione di Twitter se il social network non fornisce dati attendibili su account falsi e spam.

Anche, Manzana iniziato questo lunedì Conferenza mondiale degli sviluppatori (WWDC), che durerà fino a venerdì prossimo. Nella giornata dell’inaugurazione, Tim Cook, CEO dell’azienda, ha presentato il nuovo MacBook Air, MacBook Pro, il chip M2 e il nuovo software (IOS 16) per iPhone. Le azioni della società sono aumentate dello 0,52%.

D’altro canto, Howard Schultz ha accettato di rimanere CEO ad interim di Starbucks fino al primo trimestre fiscale 2023.

D’altro canto, scorte di energia solare salgono questo lunedì dopo la pubblicazione di un rapporto che indica che l’amministrazione Biden sospendere le tariffe dei pannelli solari per 24 mesi e utilizzerà il Diritto di produzione della difesa per promuovere la produzione nazionalesecondo l’agenzia Reuters.

In altri mercati, il Euro si deprezza dello 0,23% ($ 1.069). Oltre al oncia d’oro scende dello 0,29% ($ 1.844); e la redditività di Obbligazione statunitense di 10 anni sale al 3,047%, massimo degli ultimi dieci anni. Infine, il bitcoin rimbalza del 4,79% ($ 31.439).