Lidl vuole salutare l’estate in grande scontando questo tavola da surf gonfiabile.

La estate estiva volge al termine, ma ciò non significa che devi rinunciare a goderti le onde. Se sei un amante del surf o vuoi iniziare questo sport, Lidl ha un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire. Si tratta di una tavola gonfiabile della marca Mistral che potrai ancora sfruttare molto o che ti servirà infatti per concludere le tue vacanze in grande stile.

Lidl sconta la migliore tavola da surf gonfiabile

Lidl offre diversi modelli di tavole da paddle surf che spopolano tra i suoi clienti, ma ora ha scontato una delle più ricercate, quindi questa è la tua occasione per averla. Si tratta della tavola da paddle surf Allround di Mistral, un marchio specializzato in prodotti per sport acquatici.

La tavola da surf gonfiabile di Lidl è ideale per principianti e utenti intermedi, poiché ha una forma stabile ed equilibrata che facilita la manovrabilità e lo scivolamento.

Una tavola che combina innovative caratteristiche per offrirti un’esperienza acquatica eccezionale. Fabbricata con materiale a punto Drop, questa tavola garantisce una rigidità ottimale per prestazioni superiori in acqua. La sua versatilità è arricchita dalla pagaia universale di lunghezza regolabile, che si adatta alle tue esigenze di remata e può diventare una pagaia doppia per attività di kayak. Dotata di trecce pinne, questa tavola si distingue per la sua stabilità e capacità di avanzamento in linea retta. La piattaforma antiscivolo in EVA con taglio a diamante ti offre una base sicura per manovrare con fiducia.

Inoltre, la priorità è la sicurezza in questa tavola di Mistral, supportata dal sistema di doppia camera di alta qualità che offre una maggiore stabilità in acqua. E dispone anche di una rete elastica per trasportare i tuoi effetti personali, mentre il suo design compatto e lo <strong;zaino per il trasporto facilitano lo spostamento.

E tra le sue caratteristiche aggiuntive, troviamo l’anello in acciaio D per il cavo di sicurezza, le valvole di sicurezza a vite per un gonfiaggio e sgonfiaggio facile, e la cinghia per il trasporto al centro, che dimostrano una cura meticolosa per i dettagli e il comfort dell’utente. L’anello di traino a prua aggiunge una dimensione extra, consentendoti di fissare la tavola a boe, pontili o riva, ampliando le possibilità di avventura acquatica. Con questa tavola da surf gonfiabile di Lidl, sei pronto a goderti momenti emozionanti in acqua con stile e fiducia

Con le sue dimensioni di 320 x 84 x 15 cm e con una capacità di carico massima di 150 kg ha un design moderno e accattivante, con il logo di Mistral al centro e i colori blu e bianco. Il suo prezzo è inoltre molto attraente: 299,99 euro, quindi non lasciartela sfuggire e procuratela per divertirti in acqua e praticare uno sport sano.

