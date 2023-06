Lidl vi stupisce ancora: Copertura protettiva LIVARNO home per ombrelloni e cuscini a soli 4,99 €! Non lasciartela sfuggire!

Scoprite le coperture parasoli resistenti alle lacrime, maltempo e raggi UV! Proteggono da sporco, polvere e umidità con cerniere pratiche. Disponibili in Ø 3m e Ø 2m, entrambe dotate di 4 occhielli in alluminio e cavo di serraggio. Inoltre, la copertina di archiviazione per cuscini offre cinghie di portage rinforzate. Prezzo imbattibile: €4,99. Non perdetevelo!

Se cerchi una soluzione pratica ed efficace per preservare la tua area esterna, le coperture parasoli di Lidl sono la scelta ideale. Questi prodotti di alta qualità offrono protezione e durata, grazie alla loro resistenza alle lacrime, al maltempo e ai raggi UV.

Coperture parasoli di qualità: protezione e durata

Scopri le coperture parasoli resistenti alle lacrime, al maltempo e ai raggi UV, ideali per proteggere i tuoi ombrelloni da sporco, polvere e umidità. Con cerniere pratiche e occhielli in alluminio, queste coperture offrono la massima sicurezza e praticità.

Adatte a diverse dimensioni di ombrelloni

Le coperture parasoli si adattano perfettamente a ombrelloni di diverse dimensioni, con due opzioni disponibili: Ø 3 m (fino a circa 3 m di diametro) e Ø 2 m (fino a circa 2 m di diametro). Entrambe le coperture sono dotate di 4 occhielli in alluminio e cavo di serraggio per garantire una chiusura sicura.

Dimensioni copertina parasoli Ø 3 m: circa L 170 x W 20 (in alto) x W 45 (in basso) cm

Dimensioni copertina parasoli Ø 2 m: circa L 130 x W 20 (in alto) x W 40 (in basso) cm

Organizza i tuoi cuscini con la copertina di archiviazione

In aggiunta alle coperture parasoli, il set include anche una copertina di archiviazione per 2 cuscini di divano o 4 cuscini a sedie, con un peso di riempimento massimo di 1,4 kg. Le cinghie di portage rinforzate e gli occhielli metallici assicurano una conservazione pratica e sicura.

Dimensioni coperchio di archiviazione: circa L 125 x H 50 X D 32 cm

Il prezzo di questo fantastico set è davvero conveniente: solo 4,99 €! Non perdere questa occasione per proteggere i tuoi ombrelloni e organizzare i tuoi cuscini con stile e praticità.

In conclusione, le coperture parasoli e la copertina di archiviazione di Lidl ti offrono una soluzione completa per proteggere il tuo spazio esterno da sporco, polvere e umidità, e conservare i tuoi cuscini in modo sicuro ed elegante. Il tutto a un prezzo imbattibile di soli 4,99 €. Approfitta di questa offerta e trasforma il tuo giardino o terrazzo in un’oasi di comfort e relax!

