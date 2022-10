Lidl vende una nuova gamma di prodotti con avocado!

Il principale marchio della distribuzione alimentare, Lidl, svela una nuova gamma di prodotti con avocado! Ti diciamo di più.

Sei un grande fan dell’avocado? Allora lo amerai nuova gamma di prodotti Lidl! Stopandgo ti fornisce maggiori dettagli.

La nuova gamma Lidl per gli appassionati di avocado

Il marchio Lidl continua a innovare. Questa volta ha svelato una nuova linea di prodotti a base di purè di avocado! Una vera gioia per gli appassionati di questo piccolo frutto verde.

È una specie di diffusione, chiamato Meadow Fresh Smashed Avocado e prodotto nel Regno Unito. Inoltre, Lidl offre due gusti diversi. Avocado e lime e un altro con avocado e pepe!

Come consumare questi nuovi prodotti a base di avocado di Lidl? Bene come meglio credi! Ma saranno perfetti per guarnire ad esempio un toast di avocado.

Puoi anche metterlo nelle fajitas. E infine servili in salse e come accompagnamento alle insalate. UN vera delizia per i fan dell’avocado.

Da diversi anni l’avvocato riscuote un enorme successo che va oltre i confini. In effetti, sempre più persone lo adorano! Poke bowl, toast, guacamole… l’avocado si presenta in tutte le sue forme!

Nel 2015 è stato addirittura votato il cibo più popolare sul social network Pinterest. Solo quello ! Di fronte a questo mostruoso successo e a seguito di numerose petizioni, Apple ha persino aggiunto un’emoji di avocado.

Ma perché l’avvocato ha così tanto successo? Ebbene, sicuramente lo deve al suo valore nutritivo e ai suoi numerosi benefici! Ti diciamo di più.

Un “superfood” nel tuo piatto

Sono quindi passati alcuni anni che l’avocado gode di grande popolarità. Lidl ora si offre di trovare questo super frutto sotto forma di una crema pronta all’uso!

Dovresti sapere che l’avocado, disponibile anche sfuso da Lidl, è piuttosto calorico, 160 calorie per 100 g. Ma è ricco di vitamina E antiossidante e acidi grassi insaturi. che sono utili per salute cardiovascolare. O in minerali come potassio o magnesio!

Contiene anche molte fibre. che sono ottimi per la digestione. L’avocado è anche spesso usato nelle diete. Perché è un ottimo soppressore dell’appetito. Se le carote sono famose per fare bene alla vista, sappi che lo è anche questo piccolo frutto verde!

Alcuni dicono anche che avrebbe proprietà antitumorali. Ma non lasciamoci trasportare dall’argomento! In effetti, alcuni studi hanno semplicemente dimostrato che potrebbe prevenire il cancro alla prostata, per esempio. Ma non c’è mai stata alcuna prova.

Infine, tieni presente che è anche a ottimo antinfiammatorio naturale ! In effetti, sarebbe un buon alleato per ridurre l’infiammazione endometrio durante le mestruazioni.

L’avocado è quindi un ottimo alimento e un ottimo alleato per la nostra salute. Puoi anche consumarlo quotidianamente e integrarlo nella tua dieta.

Per sceglierlo bene, opta sempre per la frutta marrone scuro, morbido al tatto, ma non troppo! Qui è dove sai che è buono da mangiare. Altrimenti puoi scegliere lo spread da Lidl. Proviene da avocado che non potevano essere venduti interi.