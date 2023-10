Lidl vende un dispositivo per raccogliere i bisogni dei cani che non sarà più disgustoso

Lidl vende un dispositivo per raccogliere i bisogni dei cani che non...

Se hai un cane, sai quanto sia importante raccogliere i suoi escrementi quando lo porti a passeggio. Non solo per rispetto dell’ambiente e degli altri, ma anche per rispettare la normativa comunale che può multare se non lo fai. Tuttavia, sai anche quanto possa essere spiacevole questo compito, soprattutto se devi toccare la busta con la mano o chinarti troppo. Per fortuna Lidl ha la soluzione perfetta per te. Scopri ora l’invenzione di Lidl con cui raccogliere gli escrementi del cane non sarà più disgustoso.

L’invenzione di Lidl per raccogliere gli escrementi del cane

Lidl ha rivoluzionato tutti i proprietari di cani con l’ultimo dei prodotti che offre nella sua sezione dedicata agli animali domestici: una paletta per raccogliere gli escrementi del cane che ti renderà la vita più facile e ti risparmierà disagi. Si tratta di un’invenzione che ti consente di raccogliere i bisogni del tuo animale in modo rapido, igienico e comodo. Vuoi sapere come funziona e dove trovarlo? Te lo raccontiamo tutto di seguito.

La paletta per raccogliere gli escrementi del cane di Lidl è un prodotto che si trova nella sezione animali domestici del suo negozio online. Ha un prezzo di soli 3,99 euro ed è disponibile in due colori: verde chiaro e verde scuro. Il prodotto consiste in una pinza igienica con un contenitore dove viene inserita la borsa per raccogliere i rifiuti. Il contenitore ha una capacità adattabile a misura, quindi può essere utilizzato con qualsiasi dimensione di borsa.

L’uso della paletta è molto semplice: basta far scorrere la borsa nel contenitore e fissarla. Poi, è necessario aprire la pinza e posizionarla sopra gli escrementi del cane. Chiudendo la pinza, la borsa si chiude automaticamente e rimane sigillata. In questo modo si evita il contatto diretto con gli escrementi e si riduce il rischio di sporcarsi o che si diffonda l’odore. Successivamente, basta gettare la borsa nella spazzatura come si fa normalmente.

La paletta per raccogliere gli escrementi del cane di Lidl ha diversi vantaggi rispetto ad altri metodi tradizionali. Innanzitutto, è più igienica, poiché non è necessario toccare la borsa con la mano né avvicinarsi troppo ai rifiuti. In secondo luogo, è più pratica, poiché può essere portata ovunque grazie al moschettone incluso, che consente di agganciarla al guinzaglio del cane, a uno zaino, a una cintura o a qualsiasi altro luogo. In terzo luogo, è più utile, poiché è adatta a tutti i tipi di escrementi, anche quelli più morbidi o più piccoli.

