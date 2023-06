Lidl vende il preferito asciugamano da spiaggia dei fan di Gru: Perfetto per i tuoi bambini

Una città o un paese con spiaggia è una delle principali destinazioni turistiche ogni estate, e questo lo sa tutto il mondo. Per questo motivo, non può mancarci un buon asciugamano sia per asciugarci che per prendere il sole. Ci sono molte opzioni sul mercato, ma se ti piacciono molto i film ‘Cattivissimo me’, Lidl ha l’asciugamano da spiaggia perfetto per te.

Puoi scegliere tra asciugamani più lisci e piatti nel design e tra asciugamani più colorati e persino tematici. Se oltre ad essere fan dei Minion preferisci la seconda opzione, non cercare oltre, perché questo asciugamano di Lidl ti piacerà molto. Di seguito, lo analizziamo nel dettaglio, quindi continua a leggere se ti interessa.

Il divertente asciugamano da spiaggia di Lidl protagonizzato dai Minion

Come è evidente, ciò che colpisce di più di questo asciugamano è il suo design. Per iniziare, ha i colori dei Minion: blu, giallo, grigio e bianco. Inoltre, come non poteva essere altrimenti, questo asciugamano di Lidl è protagonizzato da tre di loro, che appaiono in pose molto divertenti. Senza dubbio, rende omaggio sia all’estetica che all’ambientazione dei film ‘Cattivissimo me’. Hanno fatto un ottimo lavoro in questo aspetto.

Per quanto riguarda il suo materiale di fabbricazione principale, questo asciugamano da spiaggia di Lidl è realizzato con un velluto molto piacevole al tatto. Inoltre, è un asciugamano abbastanza grande e spazioso, misura quindi 70 x 150 centimetri. Quindi potrai prendere comodamente il sole e asciugarti rapidamente e bene una volta uscito dall’acqua. Infine, ma sicuramente non meno importante, questo asciugamano da spiaggia dei Minion offerto da Lidl si vende a un prezzo abbastanza accessibile: 7,99 euro. Tenendo conto della sua durata e della sua buona qualità, ci sembra un affare che non puoi perdere quest’estate.

Altri asciugamani da spiaggia tematici che vende Lidl

I Minion non sono gli unici protagonisti dei nuovi asciugamani da spiaggia di Lidl, né molto meno. Troviamo anche Hello Kitty, i personaggi di Jurassic World, Batman e il cavallo Spirit; e la cosa migliore di tutto è che tutti costano la stessa cifra dell’asciugamano di Gru: 7,99 euro. Tutti loro sono molto originali, quindi alla fine dipende da quale personaggio o film ti piace di più per scegliere. Potrai prendere il sole con i tuoi personaggi preferiti quest’estate grazie a Lidl!