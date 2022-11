Da Lidl trovate il piatto perfetto per Natale a meno di 12 euro!

Lidl continua a sorprendere i suoi fedeli clienti proponendo il piatto perfetto per Natale a meno di 12 euro. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Che sorprese da Lidl! Dopo l’incredibile novità dedicata ai possessori di auto elettriche, l’azienda accontenta ora gli amanti della cucina con questo prezioso piatto per la cena di Natale a meno di 12 euro! Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

Una novità che sorprende

C’è sempre qualcosa da scoprire da Lidl. Recentemente, la catena ha pensato di ai proprietari di auto elettriche lanciando la stazione di ricarica più veloce ad un prezzo davvero contenuto.

La prima stazione di ricarica Lidl sarà disponibile dal 21 novembre 2022 a Villefranche-sur-Saône, vicino a Lione. Ospiterà 13 stazioni di ricarica alimentate dai pannelli solari che si trovano sul tetto del negozio. “Si tratta di uno dei più potenti centri di ricarica off-road, aperto a tutti, nel quartiere sud-est. La ricarica per 300 km richiede tra i 10 e i 20 minuti” ha annunciato Lidl.

Il vantaggio di questo nuovo prodotto di Lidl? È disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 a un prezzo davvero competitivo! Si parla di 0,40 euro/kWh per i punti di ricarica da 360 kW e 180 kW. E 0,25 euro/kWh per i terminali da 22 kW. Speriamo arrivi presto anche in Italia!

Ma Lidl non si ferma qui! Dopo aver pensato agli automobilisti, il gigante tedesco si concentra sui prodotti per la cucina. Ve ne parliamo qui di seguito.

Lidl: il piatto perfetto per Natale

Il Natale è alle porte e starete già pensando a cosa fare: cosa regalare alla nonna? Quale vestito indosserò? Come addobberò il soggiorno? Dov’è finito il regalo per lo zio?

Ma gli interrogativi che più ci tormentano riguardano la nostra tavola. Come avete intenzione di accogliere i vostri ospiti? Con il panettone andrete di certo sul sicuro, ma il successo è garantito con questo speciale piatto che Lidl ci propone per il Natale .

Si tratta della faraona con ripieno! Ebbene sì, Lidl propone una portata da 1,3 kg di questa carne di lusso a soli 19,99 euro.

Questo è il piatto perfetto da offrire ai vostri ospiti. Risparmierete tempo perché tutto è già pronto! Per gustarlo meglio, però, questo prodotto Lidl dovrebbe essere tolto dal frigorifero il giorno prima.

Ma non è tutto! Lidl ci propone anche il polpettone di tacchino a soli 11,99 euro. Questo piatto, piuttosto difficile da preparare da soli, promette di sorprendere la vostra famiglia.

Niente paura, ci pensa Lidl! Sui social network, questi piatti speciali vengono elogiati all’unanimità. Si legge: “troppo buono, non vedo l’ora di prepararlo”, “è la ricetta perfetta!” e ancora “mi fa venire voglia di comprarlo subito”.

Gli affezionati al fois gras, comunque, non dovranno temere: anche quest’anno sarà un prodotto di punta di Lidl per Natale.