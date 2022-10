Lidl: un gestore di un negozio in sciopero della fame per impugnare il licenziamento

Il direttore del supermercato Lidl di Joigny (Yonne), accusato di aver violato la politica sugli acquisti personali e poi licenziato, ha comunicato mercoledì di aver iniziato uno sciopero della fame con il sostegno dei dipendenti del suo negozio per essere reintegrato . Questo leader di 30 anni, in carica per quattro anni, ha appreso del suo licenziamento per “vera e seria causain una lettera del 15 aprile, ottenuta dall’AFP.

La sua direzione lo accusa di averlouscito“a fine febbraio a”scopi personali” e “senza effettuare il loro pagamento» quattro articoli da un altro supermercato del gruppo in cui era stato eccezionalmente chiamato per rinforzi e rimborsato solo tre giorni dopo. L’importo di questotrasferimento di merci» si attesta a 89,95 euro. “Stamattina ho iniziato uno sciopero della fame davanti al negozio per ottenere la mia reintegrazione“Ha detto l’impiegato, anche lui consigliere comunale. Secondo lui, la Lidl gli aveva inizialmente assicurato il 6 aprile che avrebbe semplicemente sofferto”5 giorni di licenziamento“.

Lunedì e martedì, i dipendenti dei supermercati hanno scioperato a sostegno del loro store manager, che nel 2021 è stato nominato 3° miglior stabilimento della regione.ero ingenuo Lui ha spiegato. Era per aiutarmi. Ero stato chiamato a dare una mano in un altro locale e avevo finito verso l’una del mattino. Ho quindi provveduto a regolarizzare, ma ho dimenticato di rimborsare il giorno successivo e l’ho fatto solo due giorni dopo visti i miei numerosi impegni professionali.“.

Nella sua lettera, la direzione ritiene che abbia “alterato il vincolo di fiducia” e “venuto meno ai suoi obblighi di lealtà“, così come al suo “obblighi contrattuali“. “Tale sanzione è stata assunta sulla base di colpe commesse e accertate per le quali abbiamo elementi di fatto e solidi“, ha reagito in un comunicato Lidl, che “non intende riconsiderare la sua decisione“. “La situazione è incomprensibile e inaccettabile“, da parte sua indicava Mohamed Sylla (Unsa). “Se la frode è provata, come possiamo lasciargli gestire il suo negozio per un mese e mezzo? Questo non è grave. Tutta la sua squadra lo sostiene, il simbolo è forte“. Mercoledì il sindacalista ha detto di aver chiamato un medico per visitare il direttore licenziato.