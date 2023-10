Lidl trionfa con questi bei mobili che non troverai da Ikea e che daranno al tuo bagno un aspetto di design.

Vorresti dare un tocco di design al tuo bagno senza spendere troppo? Se è così, sei fortunato, perché Lidl ha la soluzione. La catena di supermercati ha lanciato una collezione di mobili per il bagno che sono una vera meraviglia. Lidl fa impazzire con questi bei mobili che non troverai da Ikea e che renderanno il tuo bagno sembrare di design. Ti raccontiamo tutti i dettagli qui di seguito.

I migliori mobili per il bagno di Lidl

Se stai pensando di rinnovare il tuo bagno, non puoi perderti le offerte di Lidl sui mobili per il bagno. La catena tedesca ha lanciato una collezione di mobili che combinano funzionalità e stile, e che renderanno il tuo bagno sembrare da rivista. Il meglio di tutto è che sono molto economici e facili da montare, e che non li troverai da Ikea, il negozio di riferimento per la decorazione.

I mobili di Lidl sono di diversi modelli e dimensioni, per adattarsi alle esigenze e ai gusti di ogni cliente. Questi sono attualmente i più venduti nei loro negozi e anche sul loro sito web.

Mobile per il lavabo Basel

Questo mobile è ideale per sfruttare lo spazio sotto il lavabo e conservare i tuoi prodotti per l’igiene personale. Ha due ante con maniglie metalliche e un ripiano interno. È realizzato in legno massello di pino con finitura bianca e ha una dimensione di 68,5 x 58,7 x 34,8 cm (lunghezza x altezza x larghezza). Il suo prezzo è di soli 54,99 euro.

Armadio per il bagno Corfu

Questo armadio è perfetto per dare un tocco sofisticato al tuo bagno. Esce dal solito colore bianco ed è presentato in elegante colore grigio. Ha 2 cassetti e 2 ante resistenti ai graffi ed è facile da pulire grazie alla rivestimento in resina melaminica. Ha una dimensione di 96 x 28 x 60,4 cm (lunghezza, profondità, larghezza). Il suo prezzo è di soli 47,99 euro.

Armadio alto per il bagno Oslo

Questo armadio è una soluzione pratica ed elegante per conservare tutto ciò di cui hai bisogno nel tuo bagno. Ha due ante e due cassetti. È realizzato in truciolato con finitura grigia e ha una dimensione di 32 x 180 x 28 cm. Il suo prezzo è di soli 49,99 euro.

Armadio per il bagno

Questo armadio è un classico che non può mancare nel tuo bagno. Ha una porta e due cassetti. È realizzato in truciolato con finitura bianca e ha una dimensione di 96x28x32 cm (lunghezza, profondità, larghezza). Il suo prezzo è di soli 35,99 euro.

Armadio alto per il bagno Corfu

Questo armadio è un altro modello della collezione Corfu, che si caratterizza per il suo design moderno e minimalista. Ha due ante con maniglie metalliche e due scomparti. È realizzato in truciolato con finitura grigia e ha una dimensione di 180,2 x 28 x 32,2 cm (lunghezza, profondità, larghezza). Il suo prezzo è di soli 64,99 euro.

Armadio per il bagno con specchio San Diego

Questo armadio è una scelta molto pratica e decorativa per il tuo bagno. Ha uno specchio di colore antracite e legno con 3 porte in specchio. È realizzato in truciolato e ha una dimensione di 64,3 x 68,5 x 16,2 cm (lunghezza x altezza x larghezza). Il suo prezzo è di soli 74,99 euro.

Armadio per il bagno con specchio Palermo

Questo armadio è come il precedente, ma un modello leggermente più semplice. Ha sei ripiani in vetro all’interno. Misure di 65,8 x 16,5 x 63,8 (lunghezza x profondità x larghezza). Il suo prezzo è di soli 79,99 euro.

