Lidl trionfa con l’insieme di mobili da esterno più compatto e di design del momento!

Avete sognato di averlo, Lidl l’ha fatto! Il marchio tedesco sta già preparando l’estate con questo set da giardino venduto a un prezzo d’oro.

Piova, nevichi, sia bello o no, Lidl non ti abbandona. Il discount propone un set da giardino e a questo prezzo, scommettiamo che cederai alla tentazione.

Lidl si prende cura della tua salute nel 2023

Quest’anno il marchio Lidl ha deciso di fare le cose in grande. E per farlo il discount ha deciso di prendersi cura della tua salute.

Da diversi anni le bilance intelligenti vanno per la maggiore e ce ne sono di diversi tipi, tutte con vantaggi e svantaggi.

Quindi Lidl ha deciso di creare la propria bilancia intelligente per soddisfare la richiesta. Chiamata Sanitas SBF 73, è proposta ad un prezzo che sfida ogni concorrenza: meno di 22 euro. Una buona notizia per i consumatori Lidl che vogliono mantenere le loro buone risoluzioni e cominciare il 2023 con il piede giusto.

Se Lidl è tra i marchi preferiti dai francesi, non è un caso. Infatti da diversi anni il marchio creato in Germania cerca di proporre buoni prodotti a prezzi molto competitivi.

In Francia come nel resto del mondo, le sue squadre lavorano duramente e mostrano una grande creatività per proporre prodotti unici. E questi ultimi hanno ampliato la loro gamma.

Perché se all’inizio il discount proponeva solo alimenti a prezzi scontati, ora Lidl propone anche elettrodomestici, mobili, decorazioni e abbigliamento. Tutti ricordiamo l’enorme buzz generato dalla commercializzazione di scarpe e calze del marchio.

Il successo è stato tale che gli internauti hanno deciso di vendere le loro scarpe dai colori del negozio su Ebay prendendo una marginale colossale. E questa volta Lidl ha deciso di proporre un set da giardino ad un prezzo che sfida ogni concorrenza.

Un set da giardino per l’estate a prezzo molto basso

Anche se l’inverno è ancora ben presente in Francia e in Europa in generale, Lidl pensa già all’estate. Il negozio propone, da diversi giorni, un set molto completo di mobili da giardino. Quest’ultimo non è altro che un set da giardino completo adatto alle piccole terrazze.

Questo set di mobili da giardino comprende ben cinque pezzi. Vi sono quindi un grande tavolo, due sedie e due sgabelli in acciaio, poliestere e rattan. Ma non è tutto.

Il set proposto da Lidl include anche sei cuscini resistenti alla pioggia e ai raggi UV. Il vantaggio di questo mini set da giardino è che puoi riporlo quando non ne hai più bisogno. Per farlo, non dovrai far altro che riporre le sedie e gli sgabelli sotto il tavolo.

Risparmierai così spazio e anche tempo. Lidl offre anche la possibilità di riporre il tavolo su un lato del muro per ottimizzare lo spazio. Per quanto riguarda le dimensioni, il tavolo misura 120 x 82 x 59 cm. Per quanto riguarda le sedie, non sono molto larghe poiché misurano 54 x 82 x 55 cm.

Gli sgabelli misurano 45 x 35 x 45 cm. E per quanto riguarda il prezzo di questa mini terrazza da giardino, preparati perché Lidl la propone al prezzo di 359,99 euro. Il nostro piccolo dito ci dice che non ce ne sarà abbastanza per tutti!

