Lidl trionfa con la sua selezione di prodotti per non rimanere più bloccati in auto!

Testatore di batteria, chiave per filtro dell’olio e nuovi accessori per la tua auto sono disponibili da Lidl a meno di 5€.

Lidl lancia la sua nuova gamma specializzata in prodotti per auto. Il prodotto principale di questa collezione? Il testatore di batteria e alternatore. Ne parliamo di più.

Uno strumento pratico ed economico

Hai un’auto? Hai mai avuto guasti improvvisi al bordo della strada? Non preoccuparti, Lidl pensa a tutto.

Infatti, il marchio tedesco sa quanto sia essenziale avere a disposizione accessori pratici e utili nel bagagliaio della nostra auto. Sul sito di Lidl è possibile trovare una vasta gamma di prodotti per auto a prezzi davvero interessanti.

Offrendo numerosi prodotti per auto, il marchio fa la gioia dei suoi fedeli clienti. Il suo prodotto principale? Un accessorio 2 in 1: il testatore di batteria e alternatore.

Questo versatile strumento è ideale per la manutenzione del tuo veicolo. E per un buon motivo… Può salvarti la situazione in situazioni in cui sospetti un guasto della batteria, ma è meglio verificare con precisione utilizzando questo strumento.

Disponibile sul sito del marchio Lidl, questo testatore è venduto a un prezzo senza concorrenza. Offerto a meno di 5 €, è un vero affare.

Nessuna sorpresa. Oltre al suo piccolo prezzo, il testatore di batteria e alternatore è un accessorio per auto estremamente utile.

Concretamente? Questo apparecchio è un dispositivo elettronico progettato per valutare la capacità di carica residua di una batteria. È adatto sia per auto che per moto dotate di una batteria da 6 V o 12 V, così come per l’alternatore.

L’apparecchio utilizza due pinze per connettersi alla batteria ed è completamente isolato e protetto da cortocircuiti. Guarda come appare:

Un accessorio indispensabile per meno di 5 € da Lidl

Avrai capito. Questo testatore di batteria e alternatore è uno strumento per auto estremamente pratico che può evitarti molti problemi individuando i problemi imminenti della batteria e i malfunzionamenti dell’alternatore del tuo veicolo.

Con questo strumento, non solo potrai controllare il livello di carica della tua batteria, ma potrai anche verificare le prestazioni dell’alternatore grazie a un indicatore LED integrato. Cosa chiedere di più?

Munito di un magnete sul retro che ti permetterà di fissarlo facilmente nella tua auto, il marchio tedesco Lidl ha davvero pensato a tutto. I cavi hanno una lunghezza di circa 80 cm ciascuno e lo strumento stesso pesa solo 85 grammi.

È realizzato in plastica, il che lo rende leggero e facile da trasportare. Ma non è tutto! Sul sito internet di Lidl, hai anche la possibilità di completare il tuo acquisto con una chiave per il filtro dell’olio.

Questa chiave ti permetterà di aprire facilmente il filtro dell’olio, così come altri coperchi filettati o chiusure simili. Misura circa 21 cm di lunghezza, pesa circa 210 grammi ed è realizzata in acciaio e alluminio, materiali resistenti. Il suo prezzo è anche di soli 4,99€.

Ma attenzione. Nota comunque che questi accessori sono disponibili solo per l’acquisto online sul sito web del supermercato Lidl. Infatti, i negozi fisici del marchio non ne hanno in stock.

Ma niente panico! La consegna è molto rapida. Entro 24-48 ore, potrai ricevere questi articoli per la tua auto a casa tua.

