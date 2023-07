Lidl trionfa con la sua piscina coperta per bambini che si monta in pochi minuti!

Lidl trionfa con la sua piscina coperta per bambini che si monta...

Per i giorni estivi che rimangono, regalate ai vostri piccoli questa bellissima piscina Lidl che non richiede alcuna installazione per goderne!

Per permettere ai vostri bambini di rinfrescarsi quest’estate, Lidl sfodera la sua piscina divertente. Questo modello si monta in un attimo e diventerà presto il loro posto preferito!

Un ultimo mese estivo pieno di sorprese da Lidl

Da Lidl, c’è sempre una buona ragione per fare shopping! Perché il vostro potere d’acquisto è garantito grazie a tanti piccoli prezzi. E la nuova stagione non fa eccezione.

Ci sono ancora nuove offerte che vi aspettano alla fine dell’estate. Per molti di noi, la stagione estiva è spesso sinonimo di vacanze. Per avere successo, non bisogna trascurare nulla.

Ovunque andiate quest’anno, non partite senza alcuni indispensabili. Come questa borsa frigo che vi permetterà di conservare il cibo fresco durante un lungo viaggio su strada.

Apprezzerete il fatto che tenga i vostri alimenti a una temperatura adeguata per consumarli non appena avrete fame. Ma questo non è l’unico acquisto utile da fare da Lidl per la vostra estate.

Se avete invece deciso di rimanere a casa, non aspettatevi a procurarvi subito questa sdraio da installare nei vostri spazi esterni. Questa poltrona a sdraio è anche ideale per riposarsi al sole senza rischiare di bruciarsi, perché ha il suo proprio parasole!

Da un riferimento all’altro, le migliori occasioni per quanto riguarda le belle giornate si susseguiranno fino al ritorno a scuola. In questi giorni si parla anche di un ombrellone da installare a casa, resistente sia alle intemperie che ai raggi UV del sole.

Le alte temperature richiedono anche la necessità di trovare qualcosa per rinfrescarsi. Se avete una terrazza o un giardino, è il momento giusto per fare felici i vostri bambini!

Lidl svela la sua piscina coperta per bambini che si monta in un attimo

Una piscina che piacerà ai più piccoli

Se fa caldo fuori, è il momento giusto per invitarla a casa tua! Questo modello “pop up” si monta in un attimo. Non c’è bisogno di gonfiarlo, perché questa piscina si apre da sola.

Con una capacità massima di 190 L, questa piscina offre uno spazio ideale per i vostri bambini per giocare in acqua senza rischi di incidenti.

Alta circa 24 cm, questa piscina è composta da quattro barre stabilizzatrici che le permettono di mantenere la sua forma originale. I bambini saranno felici di giocarci, senza rischiarne la deformazione.

Tuttavia, Lidl raccomanda di non sovraccaricare questa piscina con un peso superiore a 50 kg. Per preservarne i materiali più a lungo.

Fatto con un materiale di protezione UV UPF 80, questo modello non teme nemmeno il caldo. Resiste alle alte temperature e offre un luogo sicuro ai vostri piccoli per divertirsi.

Il suo prezzo è inferiore a 22 euro

Il vantaggio di questa piscina è la sua protezione rimovibile che vi permette di coprirla quando non la state usando. È ideale per mantenere l’acqua sempre pulita.

In questi giorni, questa piscina “pop up” sta facendo un vero successo da Lidl. Tutti la vogliono, perché grazie alla sua facile installazione, conquista sia i genitori che i bambini.

Infine, è ancora il prezzo da Lidl che dà molta voglia di procurarsela. Per avere questa piscina da voi, bastano infatti solo 21,99 €.

4.3/5 - (3 votes)