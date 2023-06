Lidl trasforma qualsiasi doccia in un centro benessere con meno di 10 euro!

Lidl trasforma qualsiasi doccia in un centro benessere con meno di 10...

Per avere una cabina doccia degna di un centro benessere, lasciati tentare da questa offerta Lidl a basso prezzo!

Quest’estate, trasforma la tua cabina doccia in una spa di lusso con questi doccini multi-getto venduti da Lidl. Il benessere garantito come in spa a un prezzo incredibilmente basso!

Le offerte eccezionali si susseguono sempre all’inizio dell’estate da Lidl. Il discount non finisce di suscitare il desiderio di acquisti. Anche se il tuo budget è messo a dura prova dall’inflazione.

Da Lidl, decine di offerte allettanti ti aspettano ancora questo mese. Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, è il momento di fare scorta di novità per godertele appieno.

Che tu parta o meno lontano da casa, c’è sicuramente un’offerta a basso prezzo che ti accompagnerà quest’estate. Come questa tenda da spiaggia ideale per proteggersi dal vento se vai al mare.

Se preferisci la piscina, allora installa subito questo modello autoportante con una grande capacità. Facile da montare, questa piscina sarà il luogo preferito per chi vorrà fare un tuffo per sfuggire all’aumento delle temperature.

In estate, coltiva anche il tuo pollice verde con Lidl. I proprietari di terrazze o balconi si precipiteranno ad esempio su questo vaso da giardino in legno di grande capacità.

Questo modello, sia robusto che estetico, ospiterà le tue piante e fiori per abbellire i tuoi spazi esterni. Approfitta anche delle tue ferie per fare qualche lavoro in casa. Nuova decorazione, pulizia, piccole o grandi riparazioni…

Le cose da migliorare in una casa sono spesso numerose. E se ti prendessi cura prima di tutto del tuo bagno? È infatti una stanza da non trascurare.

Lidl trasforma qualsiasi doccia in una spa con questo prodotto a meno di 10 euro

Il miglior affare firmato Lidl per il tuo bagno

Vero crocevia della casa, è il luogo dove si viene a lavare e a rifarsi generalmente una bellezza. Ma troppo spesso, il suo comfort lascia a desiderare. In genere troppo piccolo, manca di spazio per riporre le cose e per muoversi.

Quanto alla doccia, potrebbe fare di meglio. È il caso di questi doccini venduti da Lidl che trasformeranno il tuo bagno in una vera spa.

Questo set di doccia multi-getto con tubo flessibile è ciò di cui hai bisogno per rendere il tuo momento di lavaggio un vero momento di felicità. Dotati di un risparmio d’acqua che permette di risparmiare circa il 40% di acqua, questi soffioni hanno 3 getti.

Uno è un getto massaggiante per massaggiare puntualmente le tensioni. Il secondo è un getto di doccia potente, ideale per risciacquare lo shampoo.

E infine, il terzo è un getto combinato per godere di tutti questi benefici contemporaneamente. Attiva facilmente i getti uno dopo l’altro grazie al pulsante del doccino.

Un acquisto a meno di 9 euro

In questo set LIVARNO home venduto da Lidl, troverai due soffioni di diverse dimensioni e design. Uno di forma rotonda. E l’altro di forma angolare.

A te scegliere quale desideri installare nella tua doccia. O scegli di scambiarli quando vuoi.

I clienti del marchio che hanno scelto questi doccini sembrano essere molto soddisfatti. “Buon rapporto qualità-prezzo. Il prezzo basso mi ha reso scettico all’inizio, ma mi ha poi convinto”, riassume questa cliente.

E è vero che il prezzo di questa offerta è una bella sorpresa. Per goderti una vera esperienza spa a casa tua, dovrai spendere solo 8,99 €.

