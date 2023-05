Lidl trasforma il tuo bagno in un luogo vintage per meno di 10 euro!

Dai una sferzata di colore al tuo bagno con questi tappeti venduti da Lidl al miglior prezzo. Sono semplicemente magnifici!

Per portare allegria nel tuo bagno, Lidl presenta la sua collezione di tappeti trendy. Belli e colorati, sono anche a prezzi accessibili per risparmiare sul tuo budget.

Prepara la primavera con Lidl

Le buone occasioni sono sempre disponibili in questo mese di marzo da Lidl. Il discount non rallenta gli sforzi per offrire ai suoi clienti i migliori prodotti a prezzi bassi.

È così per quanto riguarda il cibo, così come per gli acquisti piacevoli. I buoni affari della primavera sono attualmente disponibili presso il negozio. E rispondono alle aspettative di tutti.

Se sei un appassionato di bricolage o giardinaggio, potrai trovare tutto il necessario per soddisfare le tue esigenze nel tuo negozio più vicino.

Questo mese, ad esempio, troverai uno strumento essenziale per preparare il terreno prima di far crescere le tue colture. Questo apparecchio professionale sarà disponibile in esclusiva da Lidl a partire dal 20 marzo.

Una data che non è casuale, poiché corrisponde al primo giorno di primavera! L’inverno finalmente lascerà il posto alla bella stagione.

E cosa significa “nuova stagione”? Significa anche “novità” da prevedere nel tuo guardaroba! Proprio al reparto tessile del discount tedesco, troverai tutto il necessario per dare una spinta al tuo look dopo il periodo invernale.

E se ti dicessimo che un abito ispirato a un modello di Mango ti aspetta per meno di 8 euro? È davvero un’affare interessante per le fashioniste che si trovano con un budget un po’ limitato a causa dell’aumento dei costi della vita.

Anche la tua casa ha bisogno di essere rinnovata? Per lei, Lidl ha le migliori offerte a prezzi accessibili. La prova sono questi tappeti da bagno che daranno un tocco di design e colore alla tua stanza.

Bellissimi tappeti per abbellire il tuo bagno

Per dare una nuova vita alla tua stanza da bagno, scopri attualmente al discount questi tappeti Livarno Home. Disponibili in diversi colori, questi bei modelli sono perfetti per portare colore in uno spazio che a volte ne ha davvero bisogno.

Venduto in set di tre pezzi, questo comprende un tappeto per la doccia, un tappeto per il lavandino e un coprivaso WC.

Realizzati in tessuto 100% poliestere (microfibra), questi tappeti e protezioni sono irresistibili. Ma anche ecologici! Infatti, hanno beneficiato di un processo di colorazione durevole ‘Dope Dye’.

Ciò implica un consumo ridotto di acqua durante la loro produzione. Inoltre, mantengono i loro colori brillanti a lungo termine, anche dopo diversi lavaggi.

Un prodotto a meno di 10 euro

Facili da pulire e garantiti senza pelucchi, questi tappeti hanno anche un sottofondo antiscivolo per evitare che scivoli su un pavimento umido. Infine, il loro tessuto morbido è una vera delizia per i piedi.

Per ottimizzare ancora di più il tuo bagno, questi sono i prodotti che devi assolutamente acquistare da Lidl. Soprattutto perché il loro prezzo è ancora una bella sorpresa!

Infatti, per questo set composto da tre elementi, aspettati di spendere 9,99 euro. “Compro questi tappeti da bagno in diversi colori, forse ogni sei mesi perché sono economici e belli. Quindi non c’è nulla di male nel cambiarli spesso”, dichiara un cliente. E non possiamo che condividere la sua opinione!