Lidl tira fuori un vestito estivo per questo prezzo incredibile e spazza

la catena di supermercati Lidl ha messo in vendita a vestito estivo che è praticamente esaurito per il suo design, versatilità e, soprattutto, la sua prezzo basso. Se hai fretta puoi ancora ottenerlo sul sito di Lidl a 7€.

Questo è un vestito lino e cotone Caratterizzato da spalline sottili, bottoni decorativi sul davanti e balza sul retro. La stampa è floreale e può essere utilizzato sia per uscire che per andare al ufficio in estate.

Ciò che colpisce di più è il suo costo 7 euro, che ha portato un gran numero di persone a prenderlo. Infatti già sul sito Lidl avvertono che ci sono “poche unità”.