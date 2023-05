Lidl ti fa viaggiare con la sua selezione di prodotti statunitensi a prezzi convenienti!

Scopri la nuova gamma di prodotti americani di Lidl e viaggia dall’altra parte del mondo comodamente seduto sul tuo divano!

Lidl ti porta gli Stati Uniti a tavola! Infatti, l’azienda di distribuzione tedesca ti fa scoprire una selezione di prodotti americani a prezzi accessibili. Un vero e proprio piacere per i più golosi!

La scelta degli USA

Grazie a Lidl, i clienti golosi sono davvero fortunati. Infatti, l’azienda ha deciso di far scoprire ai suoi clienti numerosi prodotti da tutto il mondo!

Dopo aver celebrato diverse regioni del mondo, come le Antille, la Cina o il Maghreb, Lidl si concentra ora sugli Stati Uniti! Sì, il paese dell’Uncle Sam è ora celebrato nei negozi dell’azienda.

“Pronti per un viaggio negli #USA? Mercoledì, torna la gamma #McEnnedy nei nostri negozi! Prodotti golosi per una partenza imminente dall’altra parte dell’Atlantico”, si legge sul profilo Instagram ufficiale del marchio.

Scopriamo così una selezione di prodotti per celebrare gli Stati Uniti. Come un bucket di nuggets, ad esempio, venduto a soli 6,49 euro. O ancora le famose costine disponibili al piccolo prezzo di 4,69 euro soltanto.

I clienti potranno anche gustarsi una scatola di snack a soli 3,39 euro. Tra questi, ci sono anche gli stick di mozzarella, i nuggets ripieni di formaggio o gli onion rings! In breve, un vero piacere a prezzi accessibili.

Questa selezione di prodotti americani sembra incontrare il favore dei fan. In ogni caso, permette di rompere la routine e di concedersi piatti di altrove. Senza tuttavia esplodere il proprio budget per la spesa!

Lidl continua a stupire i suoi clienti

Nel corso degli anni, il marchio Lidl è riuscito a sbarazzarsi della sua immagine di hard-discount. Infatti, dopo aver conquistato i fan con i suoi prezzi molto bassi, l’azienda di distribuzione tedesca ha deciso di salire di livello, mantenendo tuttavia prezzi abbastanza accessibili!

È un’opportunità per i francesi che, in tempi di crisi, continuano a concedersi piaceri senza rovinarsi. Anche se alcuni clienti rimpiangono anche l’aumento dei prezzi di alcuni prodotti Lidl.

Tuttavia, l’azienda tedesca è ancora molto frequentata e gode di una grande popolarità tra i suoi clienti. Bisogna dire che sulla maggior parte dei prodotti, Lidl offre i prezzi migliori! Un vero piacere per i piccoli budget.

Ad esempio, in questo periodo invernale segnato da alcune ondate di freddo, Lidl offre ai suoi clienti di riscaldarsi al miglior prezzo! In questo modo, possono trovare numerosi modelli di riscaldamento per tutti i tipi di interni.

Ma il marchio offre anche altri prodotti per contrastare il freddo. Come maglie termiche o ancora maglioni di tendenza che non hanno niente da invidiare ai modelli di altri marchi come Zara o H&M!

I fan possono anche concedersi polari ideali per riscaldarsi in questo periodo di freddo! Inoltre, l’azienda tedesca non esita a copiare i modelli più popolari per fare piacere ai suoi fan.

Infine, puoi trovare anche altri prodotti che ti cambiano la vita quotidiana. Come il mini-lavastoviglie recentemente messo in vendita, perfetto per gli studi e i piccoli appartamenti!

O ancora il cuociriso ideale per aiutarti a preparare dei buoni piatti equilibrati. Il tutto a prezzi competitivi! E che, soprattutto, rispettano il tuo budget. Allora, per concederti piaceri, sai cosa devi fare!

