Lidl ti aiuta ad abbellire il tuo interno: 5 piante a prezzi imbattibili per trasformare la tua casa!

Lasciaci indovinare, hai voglia di un tocco di verde in casa tua? Abbiamo quello che fa al caso tuo, preparati a scoprire alcune piante che sapranno ridare un tocco di verde alla tua casa. Grazie al salvatore Lidl, è possibile e a prezzi bassi. Passa quindi alla modalità giardinaggio e trasforma la tua casa in uno spazio accogliente pieno di verde. Iniziamo!

Lidl svela le sue piante a prezzi bassi per piante che danno colore

Se hai in mente di aggiungere tocchi di colore al tuo spazio interno, o anche al tuo angolo terrazza, non cercare oltre le piante Lidl chiamate “piante fiorite” a soli 1,94 euro l’unità.

E, solo al prezzo di 4,53 euro per un duo. Una promozione che farebbe ballare anche i cactus più rigidi.

Per ridisegnare i tuoi interni, lo spettacolo floreale può continuare. Con l’elegante “Eustoma”. È un fiore che, anche lui, è pieno di colore, come un quadro d’arte. E tutto questo a un prezzo che non ti farà dire addio. Infatti, a soli 1,67 euro, potresti riempire il tuo carrello per una nuova decorazione interna.

E, se desideri un tocco di colore più discreto in casa. Il coraggioso Spathiphyllum in vaso di ceramica, come lo vende Lidl, saprà portare il suo tocco di purezza. Tutto questo al prezzo di 7,99 euro.

Sinceramente, cosa stai aspettando per dare vita con un tocco qualsiasi, potrai trovare la tua felicità senza sentirti obbligato a fare un bonifico bancario al tuo giardiniere, cosa c’è di meglio. Piante economiche che valgono davvero la pena.

Ravviva la tua casa senza rovinare il tuo budget con le piante convenienti di Lidl

Per un tocco di eleganza, opta per un’orchidea

Tuttavia, se desideri aggiungere un tocco di eleganza alla tua casa, scegli la composizione di orchidee. Di solito, sono il tipo di piante che si pavoneggia nei fiorai a prezzi esorbitanti.

Ma qui da Lidl, è impossibile resistere, perché non supera nemmeno la soglia dei 20 euro. Seriamente, cosa stai aspettando per dare un tocco “regale” alla tua casa? Una decorazione che ringrazia la bellezza della tua casa e il tuo portafoglio. Chi dice di meglio?

Un tocco semplice può fare lo stesso

Tuttavia, se l’idea è di rimanere più “sobri” e portare un tocco più semplice, è possibile anche da Lidl. Infatti, porta un tocco di verde questa volta con le succulente in vaso di terracotta.

Sulla tua terrazza, questo darà un tocco di verde. Prenditi cura del tuo interno come del tuo esterno, mettere delle piante ti permetterà di creare un’atmosfera piacevole a casa tua, quindi non esitare.

Corri a cercare l’affare del secolo che fa per te e vedrai la vita in verde ora. Cosa c’è di meglio di una natura che si invita a casa tua senza svuotare il tuo portafoglio?