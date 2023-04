Lidl svela una fioriera a meno di 5 euro, perfetta per quest’estate!

Per celebrare l’arrivo della primavera, pensiamo di vegetalizzare il nostro spazio esterno. Balconi e terrazze si riempiono di fiori, piante ed erbe aromatiche, che apportano un tocco di natura al nostro ambiente. E per valorizzarle, niente di meglio di una bella fioriera, pratica, salvaspazio e soprattutto economica!

Un’ottima soluzione di Lidl per balconi e terrazze

Per la bella stagione, Lidl propone una bellissima fioriera PARKSIDE®, pratica ed estetica, da posizionare sul bordo del balcone o su un tavolo. Il vaso per fiori in polipropilene è disponibile in due colori: terracotta o antracite.

Una fioriera che permette di risparmiare acqua

La particolarità di questa fioriera? È dotata di una riserva d’acqua regolabile per un approvvigionamento sostenibile e regolare. Il livello dell’acqua è indicato sul vaso per un riempimento ottimale e risparmi d’acqua. Ideale per partire in vacanza sereni!

Lidl: una fioriera a basso costo

Ciò che ci affascina di più in questa fioriera PARKSIDE di Lidl è il suo prezzo. Infatti, il vaso per fiori è venduto a soli 4,99 euro, cioè meno di 5 euro! Un vero affare! Inoltre, il discount propone altri vasi e coprivasi dal design moderno e pratici a meno di 7 euro!