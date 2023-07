Lidl svela un kit di bodybuilding a un prezzo straordinario per modellare il tuo corpo a soli 92.99 euros

Lidl stupisce ancora una volta con l’offerta del kit di bodybuilding a soli 92.99€. Questo kit completo, ideale per modellare il corpo, rappresenta un affare straordinario per gli appassionati di fitness. Non perdere questa fantastica offerta Lidl e dà una nuova forma al tuo corpo senza svuotare il portafoglio!

Caratteristiche uniche del kit di pesi regolabili con manubrio CRIVIT

Portiamo alla luce uno dei prodotti più innovativi di Lidl: il kit di pesi regolabili con manubrio CRIVIT. Questo set di manubri offre una utilizzo versatile, ideale per allenare i muscoli, aumentare la forza e migliorare la resistenza. Una delle sue caratteristiche più impressionanti è il suo meccanismo di rotazione che permette di regolare facilmente il livello di peso.

Il kit completo consiste in una barra pesante, otto pesi da 1,25 kg ciascuno, e una base di stoccaggio. Per ottimizzare l’allenamento, è dotato di una maniglia antiscivolo per una presa migliore, e di istruzioni con otto esercizi inclusi per massimizzare il suo utilizzo.

Dalla flessibilità alla forza: livelli di peso regolabili del kit manubri CRIVIT

Il kit manubri CRIVIT di Lidl è progettato per adattarsi a tutti i livelli di intensità dell’allenamento. I livelli di peso regolabili vanno da 1,5 kg a 11,5 kg, con un aumento di 2,5 kg per ogni livello. Questa caratteristica offre agli utenti la flessibilità di scegliere l’intensità del loro allenamento in base ai propri obiettivi personali.

Livello 1 : 1,5 kg

Livello 2 : 4 kg

Livello 3 : 6,5 kg

Livello 4 : 9 kg

Livello 5 : 11,5 kg

Pratica disposizione e dimensioni compatte del CRIVIT

Il pensiero che è stato messo nella progettazione del kit manubri CRIVIT non si limita alle sue caratteristiche di peso. L’insieme include anche una base di stoccaggio per fissare e regolare i pesi, fornendo una soluzione di stoccaggio semplice ed efficace. Inoltre, le dimensioni compatte del set facilitano il suo stoccaggio e la sua manovrabilità.

Dal disco del peso di L 16,6 x P 15,1 x H 1,7 cm alla base di stoccaggio di L 36,5 x P 20,4 x H 5,5 cm, questo kit di 10 pezzi è una soluzione di allenamento compatta e completa per tutti gli appassionati di fitness.

In conclusione, il kit di pesi regolabili con manubrio CRIVIT di Lidl, con un peso totale di 11,5 kg, offre una soluzione di allenamento completa e versatile. Indipendentemente dal tuo livello di forza e resistenza, puoi adattare e personalizzare il tuo allenamento con questo kit. E la cosa migliore? È disponibile al prezzo incredibilmente attraente di 92,99€.

