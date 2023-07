Lidl svela un coprimaterasso in gel, l’elemento indispensabile per un sonno confortevole!

Se siete alla ricerca del sonno perfetto, Lidl ha la soluzione! Il nuovo coprimaterasso in gel di Lidl è un prodotto rivoluzionario destinato a migliorare la qualità del vostro riposo. Grazie alla sua tecnologia in gel, questo coprimaterasso assicura una distribuzione uniforme del peso, alleviando la pressione sui punti sensibili e garantendo un comfort senza pari. Non perdete l’opportunità di trasformare il vostro letto in un’oasi di benessere.

Lidl, riconosciuto per la qualità dei suoi prodotti, continua a distinguersi con il lancio del suo nuovo prodotto: Caratteristiche Scarico ottimale dei punti di pressione. Questo prodotto, composto da una schiuma di gel freddo di alta qualità, offre un’esperienza di sonno incomparabile, rispettando allo stesso tempo l’ambiente e le condizioni di lavoro.

Un comfort impareggiabile: la schiuma in gel di alta qualità di Lidl

È innegabile l’importanza di un buon sonno. La schiuma di gel freddo di alta qualità utilizzata in questo prodotto offre un piacevole comfort del sonno, grazie alla sua densità di 40 kg/m³. Inoltre, il nucleo da 4 cm di spessore assicura un perfetto scarico dei punti di pressione, garantendo un sonno riposante.

La fascia climatica utilizzata favorisce un’eccellente circolazione dell’aria. L’uso di questo prodotto non solo protegge il materasso, ma aumenta anche l’altezza totale del letto, per un sonno ancora più confortevole.

Preoccupazioni ambientali e sociali: la produzione rispettosa di Lidl

Lidl è nota per la sua produzione rispettosa dell’ambiente. Questo prodotto non fa eccezione. Prodotto in condizioni di lavoro sicure e socialmente responsabili, sottolinea l’impegno di Lidl verso la sostenibilità.

I materiali utilizzati nella sua fabbricazione sono eco-compatibili. Il tessuto esterno e l’imbottitura sono 100% poliestere, mentre il nucleo è in poliuretano.

Un design funzionale per un sonno confortevole: le caratteristiche del prodotto Lidl

Il prodotto Lidl offre numerosi vantaggi funzionali. Ha una parte inferiore con effetto antiscivolo. La copertura rimovibile è dotata di una chiusura lampo parziale su tutto il perimetro. È anche lavabile fino a 40 °C, il che facilita la sua pulizia.

L’alta qualità del tessuto stretch doppio utilizzato per il materasso, trapuntato con fibre climatiche, garantisce non solo un comfort ottimale, ma anche una durata eccezionale del prodotto.

Dimensioni: circa 180 x 6 x 200 cm (L x A x P)

Prezzo: 89.99€

In conclusione, il prodotto Caratteristiche Scarico ottimale dei punti di pressione di Lidl offre un comfort di sonno ineguagliabile ad un prezzo accessibile di 89.99€. Unendo qualità, funzionalità e rispetto per l’ambiente, è la scelta ideale per coloro che cercano un sonno di qualità superiore.

4.2/5 - (5 votes)