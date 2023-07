Lidl svela un accessorio indispensabile per selfie impeccabili con Bluetooth che cambierà la tua routine quotidiana

Lidl ha presentato un accessorio irrinunciabile per gli amanti dei selfie: un dispositivo Bluetooth che rivoluzionerà la vostra routine quotidiana. Questo gadget, pratico ed efficiente, migliora la qualità dei selfie, rendendo ogni scatto impeccabile. Una soluzione innovativa ed economica, pronta a trasformare il modo in cui siamo abituati a immortalare i nostri momenti migliori. Che siate novizi o esperti del selfie, Lidl ha qualcosa di speciale in serbo per voi.

Immaginate di catturare momenti indimenticabili con un dispositivo rivoluzionario che trasforma il modo in cui realizzate i vostri selfie e le vostre foto/video. Lidl presenta un mix di qualità, accessibilità e tecnologia innovativa per migliorare la vostra esperienza fotografica. Preparatevi a rimanere abbagliati dal bastone per selfie di Lidl.

Selfie ottimizzati con il bastone di Lidl: una panoramica delle sue caratteristiche impressionanti

Questo prodotto Lidl offre una serie di caratteristiche sorprendenti che porteranno la vostra esperienza di selfie ad un livello completamente nuovo. Integra un grilletto a distanza rimovibile e pratico per una facile ripresa, permettendovi di catturare il selfie perfetto con facilità e comodità.

Il meccanismo di rotazione della funzione telescopica consente una facile estensione fino a circa 100 cm. L’asta del dispositivo può essere facilmente regolata, offrendo quindi una grande flessibilità durante la ripresa.

Il supporto per smartphone è progettato per ospitare differenti modelli. Può contenere smartphone di un’altezza compresa tra 5,4 cm e 8 cm e di uno spessore massimo di 1,4 cm. Inoltre, potete posizionare il vostro smartphone sia in formato ritratto che paesaggio, a seconda delle vostre preferenze.

La tecnologia wireless al servizio delle tue foto: Bluetooth® 5.0 e grilletto a distanza

Un altro punto di forza del bastone per selfie di Lidl è la presenza del Bluetooth® 5.0. Questa tecnologia wireless vi consente di collegare il vostro smartphone al bastone per selfie fino a una distanza di 10 metri. Che siate vicini o lontani, il bastone per selfie di Lidl vi permette di scattare foto senza alcun problema.

Il grilletto a distanza rimovibile amplifica la facilità e la flessibilità di scattare foto. Vi offre la libertà di scattare foto quando vi trovate a una certa distanza dal dispositivo.

Qualità e leggerezza: il bastone per selfie Lidl in lega di alluminio

Realizzato in lega di alluminio, il bastone per selfie di Lidl è non solo robusto, ma anche leggero. Le dimensioni del prodotto sono studiate per una portabilità ottimale, permettendo un facile trasporto.

Asta: circa 93,5 x 3,2 cm

circa 93,5 x 3,2 cm Tripiede: circa 13,5 x 3,5 cm

Il peso minimale dei nostri componenti rende questo prodotto estremamente facile da trasportare.

Asta: circa 167 g

circa 167 g Tripiede: circa 122 g

In sintesi, il bastone per selfie di Lidl combina caratteristiche impressionanti, tecnologia innovativa, e utilizzo intuitivo. Tutto a un prezzo incredibile di 12.99€. È l’accessorio perfetto per immortalare tutti i vostri momenti preziosi.

4/5 - (6 votes)