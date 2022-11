Lidl svela l’oggetto perfetto per lavorare senza alzarsi dal letto!

Lidl non smette mai di sorprendere i suoi fedeli clienti! L’azienda ha appena rilasciato l’oggetto perfetto per lavorare senza alzarsi dal letto! L’azienda di sconti ha appena rilasciato il prodotto perfetto per lavorare senza alzarsi dal letto! Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

Una brutta notizia per Lidl

Mentre Lidl sta riscuotendo una serie di successi a tutto vantaggio dei suoi fedeli clienti, l’azienda ha appena vissuto un grande scandalo. E per una buona ragione! L’azienda Lindt & Sprüngli SA l’ha accusata di plagio. Questo caso ha iniziato alla fine del 2018.

Lindt & Sprüngli AG ha intentato una causa contro Lidl Schweiz AG e Lidl Schweiz DL AG presso il Tribunale commerciale del Canton Argovia. E non ha intenzione di rinunciare a breve, prima della fine dell’anno!

Il produttore di cioccolato ha quindi chiesto di vietare la vendita e l’acquisto di prodotti di cioccolato. la promozione dei coniglietti di cioccolato di Lidl. E per una buona ragione! Si dice che i cioccolatini del discount siano identici a quelli della Lindt. Ne sono certi, è un plagio.

Sono anche avvolti in una lamina d’oro. Anche la forma è simile. Tuttavia, Lidl ha vinto la prima causa perché il Tribunale commerciale aveva respinto il ricorso di Lindt nel 2021. Il rivenditore intende combattere il caso fino alla fine.

Nel frattempo, l’azienda si sta concentrando su nuovi prodotti che può soddisfare i propri clienti solo. Questo è il caso di un oggetto ultra utile che ha riscosso un grande successo in Spagna.

Si tratta di un tavolino che consente di per appoggiarvi il computer o il tabletmentre siete a letto. L’elemento perfetto per il telelavoro o per la visione di serie o film.

L’oggetto necessario al riposo

Con questo tavolino di Lidl potrete finalmente riposare come si deve. Potete anche lavorare dove volete. A letto, sul divano o sul pavimento. il vostro divano o anche in giardino.

C’è anche un portabicchieri per le brevi pause e un vassoio per penne o altri oggetti a scelta. E non dimentichiamo la finitura stabile e durevole che fa la differenza.

Non c’è dubbio, questo scaffale è più che perfetto per le vostre esigenze. Grazie ad esso, la posizione sdraiata rimarrà la vostra preferita! Perché si può rimanere a letto ed essere molto produttivi. Non male, vero?

Questo è un prodotto che si può trovare anche nel catalogo Ikea o Amazon. Ma da Lidl, assicuratevi di trovarlo al miglior prezzo.

È disponibile solo per 12,99 euro invece di 34,99 euro. Si tratta di uno sconto del 62%. Adoriamo questo tipo di differenza! Ad oggi, è possibile trovare questo prodotto sul sito web di Lidl o nei negozi in Spagna.

Se non vi piace dopo l’acquisto, potete ancora acquistarlo presso avete 30 giorni per restituirlo dalla data di consegna dell’ordine per effettuare la restituzione.