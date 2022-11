Lidl svela l’accessorio perfetto per l’inverno a meno di 17 euro

Buone notizie per tutte le fashioniste che vorranno rimanere aggiornate quest’inverno! Lidl propone loro questo accessorio molto trendy ideale per questo periodo dell’anno, a meno di 17 €.

Lidl non ha ancora finito di far fashioniste ! In occasione dell’inverno e quindi dei festeggiamenti di fine anno, il discount tedesco ha lanciato un nuovo giubbotto affinché i suoi clienti possano stare al caldo.

Un outfit perfetto per affrontare l’inverno con serenità!

Il freddo comincia a calare lentamente in Francia. Dopo aver goduto dell’estate, è tempo di prepararsi al calo delle temperature. E per stare al caldo, devi vestirti in modo appropriato. A tal proposito Lidl propone giubbotto in felpa , perfetto per proteggersi dal freddo estremo. Infatti viene venduto a soli 17 euro nei punti vendita dell’insegna.

Il suo morbido offre un’incomparabile sensazione di comfort! Che tu sia a casa o fuori casa, questa giacca ti sarà di grande utilità! È disponibile in due diversi colori per tutti i gusti. In effetti, puoi scegliere tra nero e beige. Con il suo prezzo regalo di 16,99€, corriamo a capofitto per acquistare entrambi!

Perché innamorarsi della giacca in pile Lidl?

Lidl si rende conto che questo nuovo prodotto sarà un successo come tutti gli altri. Si trova facilmente nel catalogo del brand disponibile nei negozi ma anche online. Questa giacca in pile seduce in particolare per il suo design originale e la sua zip intera. Il che rende questo pezzo ultra pratico su base giornaliera! La sua dimensione XXL ti consente di inserire un altro maglione all’interno per combattere efficacemente il freddo.

Con questa arma letale contro le notti invernali, puoi stare sicuro di non prendere un colpo di freddo! Si noti che la giacca è disponibile dalla taglia S alla L. Ha anche una tasca all’altezza del petto e altre due su entrambe le estremità. Per quanto riguarda il lavaggio, passa senza difficoltà in macchina a meno di 40°.