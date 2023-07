Lidl svela la sua sella di bicicletta in schiuma a meno di 22,99 euros per un comfort ottimale!

Lidl ha lanciato una sella di bicicletta in schiuma a soli 22,99€, ideale per chi cerca un comfort ottimale durante la pedalata. Questo accessorio, facile da montare, promette non solo un sostegno adeguato, ma una comodità senza precedenti. Ora, pedalare per lunghi tragitti non sarà più un problema. Con Lidl, il comfort su due ruote è finalmente alla portata di tutti!

Comfort ed ergonomia: I vantaggi della nuova sella per bicicletta Lidl

Sia pronti a scoprire un’esperienza di ciclismo come nessun’altra con la nuova sella per bicicletta Lidl. Ottimizzata anatomicamente per bici standard, questa sella fornisce un comfort senza pari grazie al suo imbottitura in schiuma memory foam. Risulta più leggera rispetto alle selle ordinarie, il che la rende facile da montare e utilizzare.

Il design MEDICUS a 6 zone della sella garantisce un supporto sicuro ed una comoda ergonomia, anche durante lunghi percorsi. Con un imbottitura rialzata per un comfort di seduta ottimale ed un’apertura anatomica ed elastica seguendo il principio Medicus, questa sella evita qualsiasi pressione durante il movimento del bacino.

La sella City misura circa 25,5 x 21 x 7 cm e pesa circa 685 g.

misura circa 25,5 x 21 x 7 cm e pesa circa 685 g. La sella da trekking misura circa 27,5 x 17 x 7 cm e pesa circa 603 g.

La sella MTB misura circa 27,8 x 13,7 x 6,1 cm e pesa circa 384 g.

Tecnologia innovativa per un’esperienza di ciclismo senza pari

Lidl ha integrato una tecnologia innovativa nella sua nuova sella per bicicletta. Il sistema AVE – Air Ventilation Effect, brevettato a livello europeo, è stato specificamente sviluppato per fornire un flusso d’aria guidato proveniente dal vento generato dalla pedalata. Questo permette di evitare l’accumulo di calore e gli schizzi d’acqua, garantendo un’esperienza di ciclismo confortevole e senza preoccupazioni.

Con una forma di apertura speciale, questa sella evita la pressione nelle zone sensibili e il surriscaldamento della pelle, che possono causare dolore. Inoltre, le sue superfici laterali rientranti riducono l’attrito davanti alle cosce, garantendo un comfort ottimale ad ogni pedalata.

Qualità e accessibilità: La sella per bicicletta Lidl a 22.99€

Da Lidl, qualità non implica necessariamente un prezzo alto. La nuova sella per bicicletta Lidl, con le sue numerose caratteristiche impressionanti, è offerta al prezzo accessibile di 22.99€. Che si tratti della sella City, della sella da trekking o della sella MTB, ogni modello combina leggerezza, comfort e durabilità.

In conclusione, la nuova sella per bicicletta Lidl, con il suo design ergonomico, la sua tecnologia innovativa e il suo prezzo accessibile, reclama il suo posto come scelta ideale per gli appassionati di ciclismo. Il prodotto è disponibile a soli 22.99€. Non perdete questa occasione per migliorare notevolmente il vostro comfort e le vostre performance ciclistiche.

5/5 - (5 votes)