Lidl svela la sua radio sveglia indispensabile per ascoltare le tue stazioni preferite a meno di 29.99 euros

Lidl svela la sua radio sveglia indispensabile per ascoltare le tue stazioni...

Lidl sorprende ancora, presentando la sua radio sveglia imperdibile a meno di 29.99€. Perfetta per gli amanti della musica, consente di sintonizzare le tue stazioni radio preferite. Dal design elegante e compatto, è l’accessorio che non può mancare sul tuo comodino. Svegliarsi non è mai stato così piacevole grazie a Lidl!

La versatilità della radio sveglia Lidl: dalla qualità del suono alla visualizzazione LCD

Il colosso del retail, Lidl, propone una rivoluzionaria esperienza di ascolto con il suo prodotto di punta, una radio sveglia digitale dotata di un vivace schermo LCD a colori da 6,1 cm (2,4). Questo display dinamico visualizza il nome della stazione, l’artista o il genere, fornendo così un elemento interattivo alla vostra esperienza di ascolto.

La radio sveglia Lidl non si distingue solo per il suo accattivante display. È anche dotata della tecnologia DAB+, assicurando una ricezione delle stazioni radio con una qualità audio eccezionale. Aggiungi a questo la funzione di ricezione stereo PLL, e ottieni una qualità del suono che rende ogni mattina un momento piacevole.

Scopri il comfort d’uso della radio Lidl: dalla navigazione intuitiva alla flessibilità delle impostazioni della sveglia

Per un dispositivo compatto di circa L 16,1 x H 11 x P 5,1 cm e con un peso di circa 330 g, questa radio sveglia è sorprendentemente ricca di funzionalità. La manopola Jog Dial garantisce una navigazione intuitiva nei menu, mentre l’apparecchio offre una ricerca manuale o automatica delle stazioni. Inoltre, la radio sveglia digitale Lidl dispone di una memoria per 60 stazioni (30 DAB+, 30 FM) e ha 5 tasti di selezione diretta.

Il dispositivo non è progettato solo per offrire una comoda esperienza audio, ma introduce anche funzionalità extra come un display dell’ora nel formato 12/24 ore con sincronizzazione automatica tramite DAB+. Propone inoltre una funzione di sveglia con radio o suoneria, con una funzione di ripetizione e un timer di standby.

2 sveglie con 4 intervalli regolabili: giornaliere/una tantum/weekend/giorni feriali

sveglie con 4 intervalli regolabili: giornaliere/una tantum/weekend/giorni feriali Opzione di alimentazione tramite rete o batteria (adattatore incluso)

Uscita per cuffie 3,5 mm

per cuffie Potenza di uscita: 10 W

Lidl propone una radio sveglia a un prezzo conveniente: unendo economia e tecnologia

Con Lidl, la qualità non viene sacrificata a favore del prezzo. Questa radio sveglia digitale ha un prezzo conveniente di soli 29.99€. Inclusi con la radio sveglia, troverete anche delle batterie (4 x AA) e un adattatore. Per un’esperienza di alta qualità senza prezzi esorbitanti, Lidl offre una soluzione tecnologica ideale per le vostre esigenze di suono e di tempo.

In conclusione, la radio sveglia digitale Lidl, con il suo display LCD dinamico, le sue numerose funzionalità e il suo prezzo conveniente di 29.99€, offre una soluzione ideale per coloro che cercano di migliorare la loro esperienza di ascolto mattutina. Non esitate a scoprire questo dispositivo innovativo ed economico nel vostro Lidl di fiducia.

