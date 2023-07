Lidl svela il suo ultimo spruzzatore, indispensabile per una casa scintillante che cambierà la tua routine quotidiana

Lidl svela il suo ultimo spruzzatore, indispensabile per una casa scintillante che...

Lidl ha appena presentato il suo ultimo spruzzatore, uno strumento indispensabile per mantenere la tua casa pulita e splendente come mai prima d’ora. Questo accessorio rivoluzionerà la tua routine quotidiana, rendendo le pulizie un’attività semplice e veloce. Non perdere l’opportunità di trasformare il tuo approccio alla pulizia con l’innovativo spruzzatore di Lidl.

Sei alla ricerca di una pulizia semplice e senza aloni per le tue superfici di vetro e specchi? Il Pulitore a spruzzo Lidl è qui per soddisfare le tue esigenze. Questo spruzzatore innovativo, dotato di un’aspirazione elettrica, evita gli schizzi di acqua sporca per garantirti una pulizia perfetta.

Lo spruzzatore, con una capacità di circa 360 ml, è fornito con due testine di pulizia che possono essere lavate in lavatrice fino a 60 °C. Inoltre, il suo serbatoio per l’acqua sporca rende lo smaltimento dei rifiuti più facile, rendendo la pulizia più pratica.

Potente batteria e impressionante autonomia del pulitore Lidl

Il pulitore per vetri Lidl non solo pulisce efficacemente, ma è anche alimentato da una batteria al litio-ionica da 3,7 V e 2.200 mAh. Questa potente batteria offre un’autonomia di circa 40 minuti, abbastanza tempo per pulire tutte le tue superfici in vetro con una sola carica.

Inoltre, il tempo di ricarica è abbastanza breve – circa 2,5-3,5 ore, il che significa che puoi rimettere rapidamente in funzione il dispositivo dopo ogni utilizzo.

Rapporto qualità-prezzo del pulitore per vetri Lidl

Il pulitore per vetri Lidl è un esempio perfetto di un prodotto che combina qualità e convenienza. A soli 24,99 €, questo pulitore offre una serie di caratteristiche impressionanti, che lo rendono una delle migliori scelte per i consumatori in cerca di una pulizia efficace ed economica.

Aspirazione: sì

sì Accessori: sì

sì Serbatoio dell’acqua: circa 150 ml

circa 150 ml Display: indicatore di carica a due colori

indicatore di carica a due colori Tipo di batteria: Litio-ionico

Larghezza di lavoro: circa 28 cm

circa 28 cm Peso: circa 0,8 kg

circa 0,8 kg Dimensioni: circa 34 x 28 x 13 cm

circa 34 x 28 x 13 cm Potenza: 100-240V, 50/60 Hz

In conclusione, il pulitore per vetri Lidl è un prodotto robusto e affidabile che offre una pulizia efficace, un’autonomia notevole e un eccellente rapporto qualità-prezzo. Il prezzo del prodotto è di 24,99 €, rendendolo ancora più attraente per coloro che cercano una pulizia di qualità senza svuotare il portafoglio.

4.9/5 - (11 votes)