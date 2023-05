Lidl supera Ikea con i suoi mobili per riporre le scarpe a prezzi davvero convenienti!

Lidl supera Ikea con i suoi mobili per riporre le scarpe a...

Nel suo catalogo, Lidl ha presentato i suoi mobili a basso prezzo per riporre le scarpe. Una vera concorrenza per Ikea!

Sebbene Lidl sia un negozio di alimentari, non smette di sorprendere i clienti con la vendita dei suoi numerosi prodotti. Tessuti, tecnologia, decorazioni e mobili, l’azienda fa persino ombra a grandi marchi come Ikea, ad esempio.

Lidl sfida Ikea

Per organizzare la propria casa, è molto importante avere i migliori mobili possibili. E Lidl ha tutto ciò di cui si ha bisogno a prezzi convenienti. Puoi trovare tutto ciò che ti serve per riporre le tue scarpe.

Inoltre, nel suo catalogo, Lidl ha deciso di fare concorrenza a Ikea presentando la sua mensola in tessuto per scarpe. È un mobile da riporre che ha 16 scomparti speciali per proteggere le scarpe.

Il mobile ha una forma rettangolare ed è composto da una struttura in acciaio solida e resistente, contenitori in polipropilene e un rivestimento in tessuto 100% poliestere.

Misura 84 x 66 x 35 cm e pesa 2,8 kg. Da sapere anche che la mensola Lidl può sostenere fino a 1 kg in ciascuno dei suoi scomparti rinforzati. Si monta facilmente ed è disponibile in nero al prezzo di 27,99 euro.

Un mobile ideale per organizzare le scarpe

In seguito, Lidl ha anche l’organizzatore di scarpe del marchio Livarno Home. È un prodotto funzionale ed estetico in cui puoi riporre le tue scarpe in verticale.

E questo, in una custodia stretta e lunga progettata per essere appesa a un appendino. Il mobile Lidl ha un numero esatto di 10 scomparti. Misura 15 x 120 x 30 cm e ha un peso di 410 grammi. Il prodotto supporta un peso massimo di 10 chilogrammi.

Lavare o stirare è anche sconsigliato. Il prodotto è disponibile in nero al prezzo di 4,99 euro. In seguito, Lidl propone anche una mensola multifunzionale in cui puoi organizzare una varietà di oggetti.

Inclusi abiti o scatole per scarpe. Il mobile ha una forma rettangolare con una struttura leggera in polipropilene, tre ripiani aperti e un cassetto inferiore con maniglia, il tutto in tessuto al 100%.

Il prodotto Lidl misura 43 x 95 x 28 cm e pesa anche 1,1 kg. E ogni ripiano può sostenere un peso massimo di 2 kg. Si pulisce con un panno umido, non richiede alcun attrezzo per il montaggio ed è disponibile in 2 colori: antracite e a righe al prezzo di 11,99 euro.

Un prodotto indispensabile per la casa

Da Lidl, puoi anche trovare una scatola di raccolta. È un’alternativa per proteggere le scarpe stagionali. Di forma rettangolare, la scatola ha le stesse dimensioni di 50 x 40 x 30 cm.

Il prodotto pesa anche 1,3 kg e supporta un peso massimo di 4 kg. Inoltre, la sua capacità è di 48 litri. Fatto di poliestere e cartone, viene fornito con coperchio e maniglia incluse. In nero o turchese, viene venduto al prezzo di 7,99 euro.

Lidl ha anche messo in vendita una mensola funzionale dal design estetico. Ha una forma sfalsata composta da cubi a fondo aperto dove possono essere conservate diverse cose. Inclusi scarpe singole o scatole con scarpe.

Il prodotto ha una struttura in polipropilene leggero ma resistente che è facile da pulire. È sufficiente utilizzare un panno umido senza detergente. Quindi rimuovere l’eccesso di umidità con un panno asciutto.

Il mobile Lidl misura 106 x 110 x 30 cm, pesa 1,5 kg e ha un totale di 6 scomparti, ognuno con una capacità massima di 2 kg. Di colore grigio, è del marchio Livarno Home e costa anche 19,99 euro.

