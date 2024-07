Lidl supera Decathlon: il costume da bagno che è già un successo di vendite per meno di 7 euro

Con l'arrivo imminente dell'estate, è tempo di iniziare a preparare il nostro guardaroba per la stagione di mare e piscina. Un buon costume da bagno è essenziale per godersi al massimo il sole e l'acqua, ma non è necessario spendere una fortuna per ottenerne uno di qualità. Lidl ha lanciato un costume da bagno che non solo è conveniente, ma sta anche facendo impazzire i consumatori. Il mercato dei costumi da bagno per donna è solitamente dominato da marchi prestigiosi e specializzati, come Decathlon, ma quest'anno Lidl ha giocato un asso nella manica con un prodotto che sta spopolando nelle vendite. Ad un prezzo inferiore a 7 euro, questo costume da bagno ha catturato l'attenzione di molte donne in cerca di qualità e buon design senza mettere a dura prova il portafoglio.

Il costume da bagno che sta facendo impazzire le donne in Lidl

Il costume da bagno per donna di Lidl si distingue per il suo design classico, che non passa mai di moda. Questo tipo di taglio è ideale per ogni tipo di corpo, assicurando una figura elegante e confortevole per qualsiasi attività in acqua.

Prezzo imbattibile

Il prezzo originale del costume da bagno è di 7,99 euro, ma attualmente è scontato a soli 6,99 euro, rendendolo un'opzione estremamente accessibile per tutte le tasche. Questo sconto è stato uno dei fattori chiave del suo successo nelle vendite, permettendo a più persone di godere di un prodotto di qualità senza dover spendere troppo.

Materiali e composizione

Il costume da bagno è realizzato con materiali di alta qualità, che garantiscono durata e confort. La composizione del tessuto è 80% poliestere e 20% elastan (LYCRA), che assicura una vestibilità ottimale e una grande elasticità. Il fodera interna è composta da 95% poliestere e 5% elastan (LYCRA), mentre le coppette sono 100% poliestere.

Varietà di taglie e modelli

Disponibile in taglie che vanno dalla 38 alla 46, questo costume da bagno si adatta a una vasta gamma di corpi, garantendo che tutte possano trovare la taglia perfetta. Inoltre, Lidl offre questo modello in tre versioni diverse: nero, rosa e a stampa floreale, permettendo alle consumatrici di scegliere quello che meglio si adatta al loro stile personale.

Istruzioni per la cura

La manutenzione di questo costume da bagno è semplice, poiché è stato progettato per essere facile da pulire. Può essere lavato in lavatrice ad una temperatura massima di 40 °C. Non si consiglia l'uso di candeggina, l'asciugatura in asciugatrice, la stiratura o il lavaggio a secco, facilitando così la sua cura e prolungando la sua durata.

Quindi, con l'arrivo dell'estate, è il momento perfetto per rinnovare il nostro guardaroba da mare, e il costume da bagno per donna di Lidl si presenta come un'opzione imbattibile. Il suo design classico, i materiali di qualità, la varietà di taglie e modelli, e il suo prezzo accessibile lo rendono un successo di vendite che è riuscito a superare concorrenti come Decathlon. Se stai cercando un costume da bagno che combina stile, comfort e un prezzo imbattibile, non cercare oltre: Lidl ha esattamente quello che ti serve.

