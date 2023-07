Lidl supera Decathlon: addio al frigorifero portatile con la loro migliore invenzione

Se sei uno di quelli che ama godersi l’aria aperta, sia in spiaggia, in campagna o in montagna, saprai quanto sia importante mantenere le tue bevande e alimenti freschi e in buone condizioni. Per farlo, hai bisogno di una buona borsa frigo portatile che ti accompagni nelle tue escursioni e che ti offra comodità, capacità ed efficienza. Ma se desideri trovarne una che sia efficiente ma anche leggera, non puoi lasciarti sfuggire l’invenzione che sta spopolando in uno dei supermercati di maggior successo in Italia. Prendi nota, perché Lidl stupisce dicendo addio alla borsa frigo portatile con la sua novità che sta spopolando.

L’invenzione di Lidl per dire addio alla borsa frigo portatile

Quando si tratta di scegliere una borsa frigo portatile, sorge il dubbio se esista una che non sia troppo pesante o se finiamo sempre per acquistare una che ha poco spazio. Altre consumano molta energia e altre non raffreddano abbastanza. Per questo, se stai cercando la borsa frigo portatile perfetta, ti interessa conoscere l’ultima invenzione di Lidl: uno zaino refrigerante da 18 litri che ha tutto.

Lo zaino refrigerante di Lidl è un prodotto innovativo che combina i vantaggi di una borsa frigo portatile con quelli di uno zaino. In questo modo, potrai trasportare le tue bevande e alimenti in modo comodo e pratico, senza rinunciare allo spazio né alle prestazioni.

Lo zaino refrigerante di Lidl ha una capacità di 18 litri, che corrisponde a circa 24 lattine di bibite o 6 bottiglie da 1,5 litri. Inoltre, ha un compartimento principale isotermico che mantiene il freddo per ore e una tasca esterna con cerniera per riporre altri oggetti.

Ma la cosa migliore dello zaino refrigerante di Lidl è che è molto facile da trasportare. Ha delle cinghie regolabili per le spalle, così come due manici superiori, in modo da poterlo usare anche come borsa, distribuendo il peso e adattandolo al tuo corpo.

Lo zaino refrigerante di Lidl è realizzato con materiali resistenti e durevoli, come il poliestere e l’alluminio. Inoltre, ha un design moderno e accattivante, disponibile in colore grigio. E la cosa migliore di tutte è che ha un prezzo molto competitivo: solo 11,99 euro.

Con questo prodotto, Lidl stupisce e ci permette di dire addio alla tradizionale borsa frigo portatile per puntare su una migliore invenzione, quindi non esitare a procurarti questo zaino refrigerante da 18 litri. Puoi trovarlo nel tuo negozio Lidl più vicino o sul loro sito web. Ma affrettati, perché è un prodotto molto richiesto e potrebbe esaurirsi presto.

4.5/5 - (8 votes)