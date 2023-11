Lidl stupisce nuovamente il pubblico con le sue colonie: sono identiche ai profumi di lusso più famosi.

Lidl è una catena di supermercati che offre prodotti di qualità a prezzi bassi. Ma non solo, ha anche una linea di profumi che si sono rivelati un successo di vendita. Perché? Perché sono identici ai profumi di lusso più conosciuti, ma costano molto meno. Prendi nota, perché Lidl sta di nuovo rivoluzionando il pubblico con i suoi profumi: sono identici ai profumi di lusso più famosi. Vi sveliamo quali sono, il loro prezzo e anche a quale profumo imitano.

I profumi Lidl che sono identici ai profumi di lusso

La gamma Suddenly di Lidl è una delle più popolari tra i profumi che possiamo trovare in questo supermercato, grazie al fatto che ha profumi con aromi incredibili ma a prezzi molto convenienti. Ma non solo, sembrano anche essere dei cloni dei profumi più conosciuti. Questi sono in particolare quelli che si distinguono.

Suddenly Amor

Questo è uno dei profumi più conosciuti di Lidl. Viene venduto in una bottiglia da 100 ml al prezzo di 5,99 euro e il suo aroma è intenso e allo stesso tempo fruttato. Chi l’ha già comprato assicura che sia identico, o molto simile, all’Amor Amor di Cacharel, il cui prezzo si aggira intorno ai 96 euro (100 ml).

Suddenly Cotton Blue

Della stessa gamma e allo stesso prezzo (5,99 euro), abbiamo questa altra fragranza che spopola da Lidl grazie al fatto che è fresca e con note agrumate e anche molto persistente. In questo caso si dice che sia un clone di Light Blue di Dolce & Gabbana che ha un costo di 89 euro (100 ml).

Suddenly Agua Marina

Nel caso di Agua Marina, è evidente che la sua somiglianza ha a che fare con la famosa Aqua di Gioia di Giorgio Armani. Entrambi hanno lo stesso profumo grazie alle note di limone e gelsomino, ma il prezzo è ovviamente diverso. Nel caso di quella di Lidl costa 5,99 euro e nel caso di quella di Giorgio Armani costa 120 euro (in entrambi i casi per un flacone da 100 ml).

Suddenly Chalou

Una delle fragranze più romantiche di Lidl è Suddenly Chalou, al prezzo di 4,99 euro per una bottiglia da 75 ml. Questo profumo si distingue per il suo aroma fruttato e floreale che ti ricorda subito il famoso profumo Chloé, il cui prezzo è di 146 euro (100 ml).

Suddenly Femelle

Il profumo Femelle della gamma Suddenly di Lidl ha un prezzo di 6,99 euro per la bottiglia da 75 ml e la sua fragranza è un po’ polverosa, proprio come il profumo che imita: La Vie Est Belle di Lancome, il cui prezzo è di 130 euro (75 ml).

Suddenly Madame Glamour

Questa altra fragranza di Lidl ha un prezzo di 6,99 euro (75 ml) e il suo aroma è quello di un profumo intenso, romantico grazie a note come il mandarino e il fiore di melo, l’ambra rosa e il legno di cedro e fava tonka. Si dice che abbia lo stesso profumo del famoso Mademoiselle di Coco Chanel, che ha un prezzo di 136 euro per 100 ml.

Suddenly D’Elle

Suddenly D’Elle è un profumo che, come quelli precedenti, ha un prezzo di 6,99 euro (75 ml) e ha un odore di note floreali come il gelsomino, mescolate con note legnose. Sembra essere un clone di For Her di Narciso Rodríguez che costa 150 euro la bottiglia da 150 ml.

