Lidl stupisce Magaluf: la nuova apertura della terza filiale a Calvià dopo un investimento di 5 milioni di euro. Non perdere questa opportunità!

Lidl continua a consolidare la sua presenza nelle Isole Baleari, in questo caso con l’apertura del suo terzo negozio a Calvià, precisamente a Magaluf, situato in C/ Blanc 20, vicino all’antica ITV provvisoria. In questo modo, l’azienda prosegue con il suo piano di espansione nella regione, al fine di avvicinare sempre più la sua offerta ai consumatori balearici.

Venerdì scorso, il terzo vice sindaco e delegato per la Manutenzione, i Servizi Urbani, la Cultura, il Mondo Rurale e il Benessere Animale, Manuel Mas, che è anche il consigliere delegato per la zona di Magaluf; il consigliere delegato per l’Economia, l’Appalto e lo Sport, Javier Tascón; e il consigliere delegato al Commercio, Benito Ferrer, sono stati accolti dal direttore regionale di Lidl nelle Baleari, Achim Becker, e da altri rappresentanti del marchio nelle isole.

L’ipermercato ha investito 5 milioni di euro nella sua costruzione e attrezzatura, e in linea con il suo impegno a contribuire alla creazione di ricchezza nella comunità, ha collaborato con diverse aziende locali nella realizzazione di questo progetto, che ha fornito occupazione a un totale di 40 persone.

Il nuovo negozio a Magaluf ha una superficie di vendita totale di 1.472 m2, dove i prodotti freschi sono molto presenti e si completano con diverse referenze regionali come frutta e verdura, vini, formaggi e prodotti locali di panetteria, tra gli altri. Inoltre, dispone di un ampio parcheggio con 126 posti e quattro punti di ricarica per veicoli elettrici.

Questo nuovo punto vendita, aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 21.30 e anche la domenica durante la stagione estiva con lo stesso orario, dispone di 632 m2 di pannelli solari con l’obiettivo di ridurre il consumo di elettricità del 30%. Nel contesto dell’impegno dell’azienda per la sostenibilità e la riduzione delle emissioni di CO2, questo nuovo punto vendita è dotato di illuminazione a LED e isolamento ecocompatibile, tra le altre misure.

Il direttore regionale di Lidl nelle Baleari, Achim Becker, ha sottolineato che vogliono essere «il supermercato di riferimento per tutti i consumatori delle Baleari e questa nuova apertura a Calvià ci permette di avvicinarci a questo obiettivo. Quello di Magaluf è il terzo negozio dell’azienda nel comune e con la sua apertura rafforziamo il nostro impegno nei confronti dei clienti delle Isole Baleari e dei produttori locali. Abbiamo raggiunto i 31 supermercati nella regione, abbiamo aperto sette punti vendita negli ultimi cinque anni e questa crescita comporta ovviamente un aumento progressivo degli articoli balearici che offriamo nelle nostre mensole. Siamo arrivati nelle isole nel 2001, proprio a Calvià, e da allora non abbiamo mai smesso di crescere per essere sempre più vicini ai nostri clienti».

L’azienda assicura in una dichiarazione che il nuovo negozio in questo comune è un ulteriore esempio dell’impegno di Lidl per le isole, dove è presente dal 2001 e ha già 31 punti vendita e più di 800 posti di lavoro diretti. Questo è il settimo centro inaugurato dalla catena a Maiorca negli ultimi cinque anni: Palma (Calle Aragón), Peguera e Can Picafort nel 2021; Inca e Palma (Nou Llevant) nel 2022; Manacor nel 2023; e ora Magaluf.

Parallelamente, l’azienda ha rafforzato la sua collaborazione con i produttori locali, tanto che attualmente collabora stabilmente con una trentina di fornitori balearici a cui acquista per un valore di 25 milioni di euro all’anno. Inoltre, Lidl è anche una delle principali piattaforme di internazionalizzazione del prodotto locale: più del 12% di ciò che acquista annualmente nelle Baleari è destinato all’esportazione nella sua rete internazionale, che conta più di 12.350 negozi in una trentina di paesi nel mondo.

Proprio per dare visibilità al suo impegno per le Baleari, nel 2021 l’azienda ha lanciato la campagna És balear, és bo in tutti i suoi negozi, un’iniziativa che è ancora attiva e attraverso la quale la catena, oltre a valorizzare il settore primario balearico, offre una settantina di prodotti balearici. Tra questi prodotti ci sono riferimenti come patate mallorquine, pomodori ramellet, zucchine, formaggi, olio, latte, diversi vini e pane e dolci tradizionali delle isole, tra gli altri.