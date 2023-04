Lidl stupisce con uno stile Maisons du Monde e mette in vendita i suoi 10 migliori set di lenzuola per la primavera

Le lenzuola sono uno dei tipi di tessuti più importanti all’interno della casa, essenziali per vestire il letto e svolgere quella duplice funzione di proteggere il materasso e allo stesso tempo decorare. Oggi ti mostriamo le 10 lenzuola di Lidl che stanno spopolando nelle vendite grazie ai loro prezzi convenienti e ai loro disegni primaverili, ideali per questa stagione dell’anno… non saprai quale scegliere!

10 lenzuola di Lidl perfette per la primavera

Lenzuola di Harry Potter

Questo set di lenzuola presenta un design di Harry Potter che conquisterà i fan di questo giovane mago così famoso. Realizzate con un tessuto molto piacevole al tatto, hanno una dimensione di 150×220 cm. Sono dotate di cerniera e hanno un prezzo di 19,99€.

Lenzuola a cuori

Queste lenzuola presentano un design a cuori e sono reversibili, con un lato bianco e l’altro nero. Sono realizzate in morbido cotone puro di alta qualità per offrire un tocco piacevole che permetta allo stesso tempo di godere di un sonno riposante. Con una dimensione di 240×220 cm, hanno un prezzo di 27,99€ e una garanzia di resistenza al restringimento grazie alla loro finitura sanforizzata.

Altre opzioni di lenzuola primaverili

Lenzuola con cuori

Lo stesso design del punto precedente, anche in cotone puro e morbido, di alta qualità, in questo caso con una dimensione di 150×220 cm. Hanno una finitura sanforizzata che impedisce loro di restringersi e un prezzo di 17,99€.

Lenzuola con effetto brillante

Questo originale set di lenzuola di Lidl si distingue per un design di astronauti che brilla al buio, confezionato in cotone puro di alta qualità e morbido per offrire un sonno piacevole. Le loro dimensioni sono 150×220 cm e hanno un prezzo di 21,99€.

Lenzuola di rami

Queste belle lenzuola sono molto primaverili, con un design di rami su sfondo bianco che ti conquisterà a prima vista. Realizzate in cotone, hanno bottoni nascosti e una dimensione di 240×220 cm, con un prezzo di 16,99€.

Lenzuola per i più piccoli

Lenzuola di Tom & Jerry

Queste lenzuola per bambini presentano un divertente design dei famosissimi personaggi dei cartoni animati Tom & Jerry, realizzate in cotone puro di prima qualità. Con una dimensione di 150×220 cm, hanno un prezzo di 14,99€.

Lenzuola variate

In questo caso, si tratta di lenzuola per bambini disponibili in vari design, tutti primaverili, divertenti e molto belli, con una dimensione di 150×220 cm. Realizzate in cotone puro, hanno un tessuto setoso, brillante e morbido, con un prezzo di 18,99€.

