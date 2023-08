Lidl stupisce con questa piastra a induzione portatile per cucinare come uno chef!

Lidl stupisce con questa piastra a induzione portatile per cucinare come uno...

Lidl ha messo in vendita la migliore piastra a induzione portatile che è chiaramente perfetta per cucinare dei buoni piatti!

Nel suo catalogo, Lidl propone una varietà di prodotti che sono utili per la vita quotidiana. L’azienda tedesca non perde mai l’occasione di sorprendere con i suoi articoli che possono rendere le vostre giornate più facili.

Lidl è ancora forte con il suo prodotto

Senza dubbio, l’estate è una delle stagioni preferite da molte persone. In primo luogo, è un periodo dell’anno che offre un numero infinito di programmi. Ma non è tutto.

Durante l’estate, è possibile godersi lunghe giornate senza stare a casa, sfruttando appieno la vita all’aperto. È possibile fare molte attività durante questo periodo dell’anno.

Infatti, è possibile organizzare un numero infinito di programmi, come ad esempio trascorrere la giornata in campagna o in spiaggia. E tutto questo, dimenticando tutti i problemi che si possono avere a casa, anche solo per un giorno.

Lidl è consapevole di questo fatto. Per questo motivo, l’azienda tedesca ci fornisce tutti gli strumenti necessari per trarne il massimo vantaggio. Programmi come quelli già menzionati, con lunghe giornate in spiaggia o in campeggio, sono opzioni molto desiderabili.

Tuttavia, ci sono persone che non sono completamente convinte di questi programmi semplicemente perché, al di fuori di casa, non si può mangiare da nessuna parte. Fortunatamente, è un problema che Lidl ha risolto in un colpo solo. E grazie alla tavola di cottura a induzione portatile.

Una tavola di cottura a induzione portatile ideale

È un’invenzione che vi permetterà di dimenticare i panini o i piatti pronti durante questi programmi all’aperto. Infatti, Lidl ha svelato una incredibile piastra a induzione. È perfetta in ogni aspetto.

Infatti, è un prodotto che vi permetterà di cucinare in modo rapido e facile. Inoltre, è una piastra a induzione che è perfetta se si desidera risparmiare energia. Ha anche dimensioni ridotte.

Questa piastra a induzione venduta da Lidl misura solo 23 × 6,3 × 31 centimetri. Sappiate che le dimensioni non sono affatto un punto negativo per questo prodotto. Infatti, offre un totale di otto programmi automatici.

Tra cui si possono trovare le opzioni mantenere caldo, stufare, latte, potenziare, acqua, friggere, zuppe e stufati. Sappiate che alcuni programmi consentono di adattare un totale di 10 livelli di potenza.

Un articolo a piccolo prezzo

Inoltre, questa piastra a induzione portatile messa in vendita da Lidl ha una temperatura regolabile tra 60º e 240ºC. Grazie alla sua superficie di cottura che arriva fino a 22 centimetri di diametro, potete posizionare tutte le pentole e le padelle che desiderate.

Non c’è dubbio che si tratti del prodotto ideale, soprattutto se avete deciso di fare campeggio. Va detto che non è sempre possibile trovare trucchi per cucinare nel vostro camper, ad esempio.

Ora non avrete più difficoltà a cucinare dei buoni piatti grazie a questa famosa piastra a induzione. Una cosa è certa, è un’opzione ideale per portare un pezzo di casa vostra con voi in qualsiasi avventura.

E vi permetterà di evitare di avere fame durante qualsiasi tipo di escursione all’aria aperta. Inoltre, sappiate che il prodotto è disponibile a un prezzo piccolo sul sito internet di Lidl. Dovrete spendere solo 39,99 euro.

4/5 - (6 votes)