LIDL stupisce ancora: l’aspirapolvere 3 in 1 che aspira, lava e asciuga in un solo colpo! Non perdere l’occasione

Tenere il pavimento pulito, specialmente quando ci sono animali domestici in casa, può essere una sfida quotidiana. Capelli, macchie inaspettate e odori persistenti fanno parte della routine per coloro che vivono con animali domestici. Fortunatamente, Lidl torna a stupire con una soluzione pratica ed efficace: il pulitore 3 in 1 BISSELL CrossWave Pet Pro. Si tratta di un dispositivo rivoluzionario che promette di rendere superfluo lo sforzo della pulizia tradizionale. Con un solo movimento, questo dispositivo aspira, lava e asciuga, semplificando la pulizia quotidiana.

Avere un pavimento pulito senza sforzo è ora possibile grazie a questo innovativo pulitore di Lidl. Il suo sistema a doppio serbatoio, le sue molteplici funzioni e la sua facilità d’uso lo rendono un’opzione irresistibile per coloro che cercano risultati professionali a casa. Inoltre, è stato progettato pensando specificamente alle case con animali domestici, offrendo una pulizia più profonda e priva di odori sgradevoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo straordinario dispositivo che sta già facendo incetta nei negozi della catena tedesca. Scoprite come la sua tecnologia può rendere la pulizia della vostra casa molto più semplice ed efficiente.

Il pulitore 3 in 1 che sta spopolando da Lidl

Il pulitore 3 in 1 BISSELL CrossWave Pet Pro di Lidl è molto più di un semplice aspirapolvere. Grazie alla sua tecnologia avanzata, è in grado di svolgere tre compiti fondamentali in una sola volta: aspirare, lavare e asciugare. Questo significa che non avrete bisogno di usare diversi apparecchi o di perdere tempo passando vari strumenti sullo stesso posto. Con un solo movimento, avrete un pavimento perfettamente pulito e asciutto.

Ma come lo fa? Il segreto sta nel suo potente rullo da spazzola multisuperficie, che gira a 3.000 giri al minuto, e nel suo sistema di spruzzo d’acqua che consente una pulizia profonda. In questo modo, le particelle di sporco e i liquidi vengono eliminati in modo efficace, lasciando il pavimento immacolato in pochi secondi.

Ideale per case con animali domestici

Chi ha animali domestici sa quanto sia complicato tenere il pavimento pulito ogni giorno. Il BISSELL CrossWave Pet Pro è stato progettato specificatamente per facilitare questo compito. Il suo filtro speciale per peli di animali impedisce l’accumulo di peli all’interno del dispositivo, facilitando la sua manutenzione e garantendo prestazioni ottimali ad ogni utilizzo.

Inoltre, include un detergente multisuperficie specificamente formulato per eliminare gli odori lasciati dagli animali domestici. In questo modo, non solo pulite il pavimento, ma vi assicurate anche di mantenere un ambiente fresco e piacevole in casa.

Pulizia su diverse superfici

Uno dei grandi vantaggi di questo aspirapolvere 3 in 1 è la sua capacità di adattarsi a diversi tipi di superfici. Con il semplice tocco di un pulsante, è possibile cambiare modalità e passare dalla pulizia di pavimenti duri sigillati a tappeti e moquette. Il suo sistema di controllo Smart-Touch, situato sul manico, consente questo cambio in modo semplice e veloce.

Che siate al parquet, piastrelle o tappeti, il BISSELL CrossWave Pet Pro garantisce una pulizia profonda ed efficiente senza danneggiare i materiali. La sua testa rotante e il suo beccuccio a basso profilo facilitano l’accesso alle aree più difficili, come gli angoli o sotto i mobili.

Sistema a doppio serbatoio per avere sempre acqua pulita

A differenza di altri dispositivi, questo pulitore dispone di un sistema a doppio serbatoio, il che significa che l’acqua pulita e quella sporca non si mescolano mai. In questo modo, vi assicurate che il pavimento sia sempre pulito con acqua fresca. Inoltre, il pulsante di controllo consente di dosare la quantità di acqua in base alle esigenze, evitando lo spreco e adattandosi a ogni tipo di superficie.

Manutenzione semplice per maggiore comodità

La pulizia del dispositivo è semplice come il suo utilizzo. Include un vassoio di pulizia che consente di risciacquare il rullo e il sistema interno dopo ogni utilizzo. Il filtro per peli di animali si rimuove facilmente, evitando intasamenti e garantendo un funzionamento ottimale a lungo termine.

Il suo design ergonomico e leggero, con un peso di circa 5,2 kg, facilita la sua maneggevolezza e conservazione. Le sue dimensioni di 116,8 x 27 x 30 cm lo rendono un apparecchio compatto che non occupa troppo spazio in casa.

Quanto costa?

Questo innovativo pulitore 3 in 1 è disponibile nel negozio online di Lidl al prezzo di 239,99 euro, un investimento che vale la pena considerare, tenendo conto di tutti i vantaggi che offre. La sua versatilità, la sua capacità di eliminare peli, macchie e odori in modo rapido ed efficiente, e il suo design pensato per rendere più facile la vita in casa con animali domestici, lo rendono una delle migliori opzioni sul mercato.

Ora lo sapete, se siete alla ricerca di una soluzione pratica, potente ed efficace per mantenere la vostra casa pulita senza sforzo, il BISSELL CrossWave Pet Pro di LIDL è sicuramente una scelta eccellente. Dimenticate la pulizia tradizionale e godetevi più tempo per voi e la vostra famiglia con questo incredibile strumento!

4.1/5 - (11 votes)