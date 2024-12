Lidl stimola l’economia delle Baleari: aumenta la sua contribuzione al PIL di oltre il 50% in soli cinque anni

Lidl, uno dei principali supermercati delle Isole Baleari, ha aumentato del 52% il suo impatto sul PIL locale negli ultimi cinque anni, consolidando così il suo impegno nella regione. Secondo l’ultimo Rapporto sull’Impatto Aziendale 2023 di Lidl in Italia elaborato da PwC, tra il 1° marzo 2023 e il 28 febbraio 2024, l’azienda ha contribuito per 85,4 milioni di euro al PIL delle Isole Baleari, pari allo 0,24% del totale del PIL della comunità.

Crescita dell’occupazione e impegno per l’ambiente nelle Isole Baleari

Lidl ha anche aumentato del 51% il suo impatto totale sull’occupazione negli ultimi cinque anni, passando da 1.034 posti di lavoro diretti, indiretti e indotti nel 2019 a 1.567 nel 2023. L’azienda attualmente conta 781 dipendenti nelle Isole Baleari, un aumento di quasi 230 posti di lavoro rispetto al 2019. Questo sottolinea l’impegno di Lidl nell’offrire lavori di qualità e sostenibili.

Continua espansione di Lidl nelle Isole Baleari

Il direttore regionale di Lidl nelle Isole Baleari, Achim Becker, ha dichiarato: «I dati mostrano chiaramente che continuiamo a crescere nelle Isole Baleari. Stiamo andando avanti con la nostra espansione per essere sempre più vicini ai nostri clienti e siamo altrettanto impegnati con i produttori locali. Negli ultimi cinque anni abbiamo aperto quattro negozi e la presenza di prodotti a chilometro zero nelle nostre scaffalature cresce esponenzialmente. Siamo orgogliosi di diventare sempre più locali e di continuare a migliorare la qualità dei prodotti e del servizio».

Apertura di nuovi negozi e collaborazione con i produttori locali

Negli ultimi cinque anni, Lidl ha aperto negozi a Palma, Inca, Manacor e Can Picafort e ora ha un totale di 30 punti vendita nelle Isole Baleari; 25 a Mallorca, 3 a Ibiza e 2 a Menorca. Parallelamente, ha rafforzato la sua collaborazione con i produttori locali e attualmente collabora stabilmente con una trentina di fornitori baleari, acquistando prodotti per un valore di 25 milioni di euro all’anno. Tra questi prodotti ci sono tipicità come patate di Mallorca, pomodori di ramellet, zucchine, cipolle, formaggi, diversi vini e pane e dolci tradizionali delle isole.

Nel 2023, l’impatto dell’attività di Lidl in Italia ha raggiunto un nuovo record, con 8.672 milioni di euro contribuiti al PIL del Paese in modo diretto, indiretto e indotto, rappresentando lo 0,65% del totale, il che rappresenta un aumento del 6% rispetto al 2022.

Infine, Lidl continua a puntare sull’industria agroalimentare, promuovendo i suoi prodotti e sostenendo le sue aziende per proiettare la Marca Italia a livello internazionale. Questo impegno è fondamentale per avvicinare sempre più Lidl alla sua visione di azienda: essere la prima scelta per i clienti e i dipendenti, continuando a generare ricchezza e occupazione in modo sostenibile in tutto il Paese.