Lidl sta organizzando un concorso per vincere una serata in uno dei suoi negozi in Irlanda

“Sì, stiamo trasformando un Lidl in un hotel solo per una notteha confermato Lidl Ireland su Twitter. Tolga AKMEN / AFP

Il vincitore può essere accompagnato dalla persona di sua scelta. Avrà diritto anche a una cena preparata con prodotti del marchio hard-discount.

Vista mozzafiato sulla bancarella di frutta e verdura, vicino al reparto cereali, il tutto accompagnato dal dolce ronzio dei frigoriferi per surgelati… È in questa cornice, a dir poco, che un letto a baldacchino attende il felice vincitore di un contest organizzato dal marchio hard discount Lidl, in Irlanda, come rivelato dalEsaminatore irlandese.

Leggi ancheLe sneakers Lidl stanno rivendendo a prezzi esorbitanti su internet

“Sì, stiamo trasformando un Lidl in un hotel solo per una notteLidl Ireland ha confermato poco dopo su Twitter. Il marchio intende offrire al vincitore un “Esperienza (degno) di un hotel a cinque stelle”.

Perché oltre ad un comodo letto con morbidi cuscini, al vincitore e alla persona con cui ha scelto di condividere questo insolito soggiorno verrà servita una cena preparata da uno chef con prodotti Lidl. Nel frattempo, un sommelier verrà e farà degustare i suoi migliori vini. Una volta sazi e dissetati, i due vincitori potranno poi migrare nell’angolo dei cosmetici dove verrà loro offerto un trattamento di bellezza. Infine, per concludere la serata, verrà installato un maxischermo davanti al letto stesso situato al centro del negozio.

“Solo una notte”

“Quale modo migliore per rilassarsi e distendersi che nel tuo reparto Lidl, assaggiando la nostra speciale gamma estiva e sorseggiando vini rinfrescanti e pluripremiatiha affermato l’amministratore delegato di Lidl Ireland. “C’è sempre stato un grande interesse dietro le quinte del supermercato più amato del Paese e siamo felici di lanciare questa esperienza unica per uno dei nostri fan, solo per una notte” lei ha aggiunto.

Ma a questa dichiarata volontà di soddisfare i fan del brand si può aggiungere un altro motivo? “No, probabilmente non te lo permetteranno mai piùconclude Lidl nel suo tweet. La frase suona come un avvertimento. Il marchio forse intende con questo evitare mode come quella dell’“Ikea Challenge” che consisteva nel passare la notte in un negozio Ikea senza autorizzazione.

Contattato da Stopandgo questo giovedì, Lidl France non prevede di distribuire un dispositivo del genere nei suoi negozi. Per avere la possibilità di vivere l’esperienza, sarà quindi necessario registrarsi al sito previsto a tale scopo e, se necessario, recarsi in Irlanda.