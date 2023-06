Lidl sta facendo impazzire con questo tappeto super economico: reversibile, elegante, senza tempo e più facile da pulire

I tappeti sono molto importanti sia all’interno che all’esterno della casa, ideali per proteggere il pavimento, agire come isolanti termici o addirittura contribuire notevolmente all’arredamento di ogni ambiente, una multifunzionalità che li rende veramente ambiti ovunque. Oggi ti mostriamo un tappeto reversibile di Lidl che sta spopolando nelle vendite grazie a dettagli come essere reversibile, elegante e bello, oltre ad essere a un prezzo stracciato… corre perché vola!.

Lidl ha offerto in diversi momenti una interessante selezione di tappeti, attualmente ne ha diversi in catalogo e la verità è che tutti sono ideali per decorare praticamente ogni angolo, con un fantastico rapporto qualità-prezzo, cosa che accade sempre con la catena tedesca.

Il tappeto reversibile di Lidl di cui hai bisogno quest’estate

Si tratta del Tappeto reversibile per esterni, una meraviglia di tappeto appositamente progettato per resistere alle condizioni esterne, quindi ideale da tenere in giardino, sul terrazzo o sul balcone, o persino da portare in campeggio. Attualmente ha un prezzo di soli 8,99€, un affare che non puoi lasciarti sfuggire perché puoi davvero sfruttarlo molto, anche a livello decorativo.

Questo fantastico tappeto reversibile di Lidl è adatto per il riscaldamento a pavimento, pre-tintura con la tecnica Dope Dyed, che consuma meno acqua e le conferisce un colore brillante più durevole e bello. Realizzato al 100% in polipropilene, è resistente alle intemperie e molto robusto, con fibre impermeabili che impediscono che si rovini anche se si bagna. Inoltre, la sua produzione è stata effettuata in condizioni di lavoro sicure e socialmente responsabili.

Disponibile in due design diversi (geometrico, a righe), ha misure di 90×150 cm e può essere utilizzato anche negli interni, quindi le possibilità sono infinite. È importante tenere conto delle raccomandazioni del produttore per la sua cura:

Non lavare in lavatrice.

Non usare candeggina o sbiancanti.

Non asciugare in asciugatrice.

Non stirare.

Non lavare a secco.

Per pulirlo, basterà scuotere o lavare con un tubo, lasciando asciugare all’aria aperta.

Se vuoi avere in casa un tappeto versatile che faccia la differenza ed è stracciato di prezzo, senza dubbio questo tappeto reversibile di Lidl può essere una grande scelta poiché lo sfrutterai praticamente in qualsiasi parte interna o esterna della tua abitazione. Buono, bello e a buon mercato… non si può chiedere di più!.

