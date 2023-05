Lidl spopola su Instagram con la sua ricetta di brioches perdute al formaggio raclette che fa venire troppa fame!

La stagione fredda non è ancora finita. È il momento di approfittare per realizzare questa ricetta invernale finale presentata da Lidl

Sognate piatti confortevoli per combattere il freddo? Lidl ha la ricetta perfetta per gli stomaci golosi. Scoprite la ricetta della brioche perduta, con un tocco che piacerà ai fan di formaggio!

Lidl sempre al primo posto per i prodotti giusti per il vostro budget

Mentre l'inverno sembra non voler lasciare il posto presto, i clienti di Lidl sono invitati a fare gli ultimi affari della stagione.

Come queste camicie termiche ben isolate a meno di 8 euro. Con loro sulla schiena, non avrete più freddo la mattina mentre passate la soglia di casa vostra! E questo fino al ritorno dei bei giorni che non sono più così lontani.

Il tempo infatti passa molto velocemente dall’inizio di quest’anno. Tra qualche giorno, alcuni di voi festeggeranno già San Valentino. Avete deciso di organizzare una cena romantica per l’occasione?

Ecco un’ottima idea che sicuramente delizierà l’eletto/a del vostro cuore. Per sorprenderlo/a al momento del dolce, Lidl ha fatto il massimo con queste proposte golose che vi faranno marcare dei punti con il vostro partner!

Se sognate di diventare dei veri chef nei prossimi giorni, è anche il momento di venire a trovare gli strumenti da cucina più essenziali. Come questa padella resistente dal design retrò che funziona su tutti i fornelli, anche a induzione.

L’inverno è anche il momento giusto per godere di buoni piatti confortanti. In mancanza di accendere il riscaldamento al massimo per risparmiare sulla bolletta energetica, Lidl vi invita a scoprire una nuova ricetta per scaldarvi.

Una ricetta invernale finale da fare urgentemente

Sulla pagina Youtube Lidl Cuisine, l’azienda ha pubblicato la sua ricetta di brioche perduta che vi farà sciogliere a tavola. E in più, è molto economica da realizzare.

Per farla, basta venire a comprare alcuni ingredienti in negozio. Vi serviranno fette di brioche, prosciutto crudo, formaggio a raclette, una cipolla, due uova, spezie e latte.

In primo luogo, mescolate insieme il latte, le uova, il pepe e la noce moscata in una ciotola. Poi iniziate a far fondere una noce di burro in una padella ben calda.

Come per il pane perduto, inzuppate le vostre fette di brioche nella preparazione di latte/ uova. Poi, fateli dorare da entrambi i lati. Dopo questa operazione, sbucciate e tagliate a cubetti la cipolla.

Disponete a strati la brioche, la raclette, la cipolla e il prosciutto in una teglia da forno. Condite il vostro piatto con prezzemolo fresco e infornate per 10 minuti a 180 gradi.

In attesa che la vostra ricetta cuocia, potete iniziare a preparare la vostra tavola per ricevere i vostri ospiti. Perché sì, questa ricetta di Lidl è ancora migliore quando è condivisa! E non c’è dubbio che incontrerà un grande successo.

Questo piatto conviviale viene proprio in tempo per deliziare tutti i buongustai. E voi, volete provare questa brioche perduta in modo raclette che mette veramente l’acqua in bocca?

