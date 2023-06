Lidl spopola con lo zaino frigo perfetto per andare in spiaggia o fare un picnic!

Lidl spopola con lo zaino frigo perfetto per andare in spiaggia o...

Quest’estate, non partire in giro senza questo zaino frigorifero Lidl capace di mantenere i tuoi alimenti freschi. Anche durante una canicola!

Per conservare i tuoi alimenti freschi durante le tue avventure all’aperto quest’estate, Lidl ha la soluzione perfetta. Scopri questo astuto zaino che mantiene il tuo cibo alla temperatura ideale. Anche durante le giornate molto calde!

Un’estate senza stress con Lidl

Il 21 giugno segna ufficialmente il ritorno dell’estate. E la stagione estiva inizia alla grande con Lidl! Guarda infatti tutto ciò che l’azienda offre attualmente nei suoi scaffali per permetterci di goderci al meglio questo periodo.

Che tu stia andando o meno in vacanza, ci sono sicuramente delle occasioni che ti aspettano. Perché anche se le tue attività si limitano a prenderti cura del tuo giardino, ci sono affari da fare al discount!

Pensiamo ad esempio all’acquisto di questo vaso in legno in cui far crescere i tuoi fiori o il tuo orto in miniatura!

Perché in questi tempi di inflazione, non ci sono piccoli piaceri da negarsi. E con Lidl, non c’è bisogno di stringere la cinghia! Le offerte a basso prezzo si susseguono in negozio affinché tutti possano godere al massimo dei propri soldi.

Non hai finito il tuo shopping con il marchio. Per tutto l’estate, infatti, Lidl ha intenzione di proporre offerte esclusive per aumentare il tuo potere d’acquisto.

Anche i fan della moda non crederanno ai loro occhi. Per rinnovare il loro guardaroba, l’azienda discount ha deciso di moltiplicare i capi indispensabili e a basso costo. Come questo vestito a fiori che può far concorrenza a quelli di famose marche di moda veloce! E non indovinerai mai il suo prezzo…

Mentre le belle giornate si avvicinano, alcuni di voi ne approfitteranno anche per evadere all’aperto! Escursioni, pic-nic, gite… Le attività all’aperto non mancano d’estate.

Ma per fare una bella gita all’aria aperta, è necessario essere prudenti. E organizzati. Soprattutto durante i pasti…

Uno zaino frigorifero che tiene d’occhio il tuo spuntino!

Se stai andando a fare campeggio nel bel mezzo del bosco o se stai semplicemente andando in spiaggia, devi essere in grado di conservare il tuo cibo fresco.

E questo è precisamente la sfida che riesce a superare questo zaino termico venduto da Lidl. Questo modello MISTRAL® è ideale per il trasporto di bevande e cibi freddi.

Grazie alla sua capacità di 20 L, ti permette di portare con te tutto il necessario per un vero banchetto. Diviso in comparti, ha anche una parte per i cibi delicati.

Con esso, i tuoi alimenti sono garantiti di rimanere freschi per un massimo di 7 ore. Il suo interno in PVC e schiuma resiste alle alte temperature. Anche durante una canicola, i tuoi alimenti saranno al sicuro in questa spaziosa borsa.

Un prezzo che batte le altre marche

Facile da usare, questo modello è dotato di spallacci imbottiti e regolabili per facilitarne il trasporto. In esso, puoi immagazzinare fino a 9 kg di merce.

Venduto da Lidl in due colori (verde/rosa e turchese), questa borsa termica diventerà presto la compagna ideale per tutte le tue passeggiate estive.

Infine, anche il suo prezzo è ciò che gli vale il suo successo tra i clienti del discount. Per possedere questa bella borsa che non ha nulla da invidiare ai modelli che potresti trovare altrove presso grandi marche, prevedi di spendere solo 14,99 €.

4.2/5 - (6 votes)