Lidl spopola con la lampada anti-zanzare che sta già esaurendo: addio agli insetti.

Ogni anno, quando arriva l’estate, si presenta lo stesso problema, che non è altro che zanzare, mosche, scarafaggi e altri insetti che ci invadono quando arrivano le alte temperature e diventa molto difficile liberarsene per godere di un ambiente sano e tranquillo. Oggi ti mostriamo una lampada antizanzare di Lidl che sta spopolando in vendita e che sarà la soluzione più efficace che troverai per liberarti dagli insetti quest’estate… affrettati che vola!

Lidl offre quest’estate una grande varietà di soluzioni per combattere la presenza di insetti nella tua casa, sia negli spazi interni che esterni, sempre con il miglior rapporto qualità-prezzo e un’efficacia funzionale che ti piacerà. La catena tedesca ha già più di 600 punti vendita in Italia, un numero che aumenterà nel corso dell’anno con l’apertura di nuovi negozi.

La lampada antizanzare di Lidl che sta spopolando in vendita

Si tratta della Lampada UV anti-insetti 3,7 V, una soluzione incredibilmente efficace per liberarti dalle zanzare e che potrai utilizzare sia negli spazi interni che esterni, quindi ne trarrai molto vantaggio. Attualmente ha un prezzo di soli 14,99€, un affare dato che ti libererai dalle zanzare e da altri insetti per anni… non potrai più farne a meno!

Questa fantastica lampada antizanzare di Lidl permette un utilizzo flessibile e comodo ovunque grazie alla batteria agli ioni di litio integrata che fornisce un’autonomia di 8 ore quando è completamente carica, e può essere utilizzata anche in modo continuo se la si collega alla rete elettrica. Il suo funzionamento è molto semplice, con una luce ultravioletta che attira gli insetti volanti nella trappola e che può essere utilizzata senza rischi grazie al suo involucro di plastica isolato con una griglia di protezione.

Ha altre caratteristiche molto interessanti, come l’interruttore on/off, l’impugnatura e la protezione contro gli spruzzi d’acqua. Ha una tensione di servizio di 100-240 V~50-60 Hz, e la sua batteria agli ioni di litio è da 3,7 V e 2000 mAh. Le dimensioni della lampada sono di 29,5 cm di altezza e 12,5 cm di diametro, con un peso di 550 g. Realizzata in plastica ignifuga, nel kit di vendita sono inclusi le istruzioni per l’uso, l’adattatore di rete e il cavo di ricarica USB.

Se vuoi mantenere la tua casa libera da insetti, niente di meglio di questa lampada antizanzare di Lidl… non ne rimarrà neanche uno!

