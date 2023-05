Lidl spopola con il suo prodotto miracoloso per sgrassare tutte le vostre pentole!

Lidl spopola con il suo prodotto miracoloso per sgrassare tutte le vostre...

Lidl propone articoli a prezzi molto convenienti. Se non sai come sgrassare le tue pentole, il marchio tedesco ha quello che fa per te.

Per questo nuovo anno 2023, l’insegna Lidl punta a offrire prodotti innovativi e a prezzi imbattibili.

Lidl propone centinaia di prodotti lifestyle

Da molti anni, Lidl si è affermata come il principale discounter in Francia, ma non solo. Con la sua forte espansione, il marchio potrebbe essere presto presente in tutto il mondo.

Da diversi anni, il marchio nato in Germania fà molto parlare di sé con i suoi prodotti lifestyle. Creme per la cura della pelle, prodotti di bellezza o di pulizia per la casa… Lidl offre diversi prodotti con il suo marchio Cien ma anche Parkside.

Recentemente, il negozio ha fatto scalpore proponendo una maglia termica per l’inverno. Quest’ultima è un sotto-maglia sportivo realizzato con materiali tecnici.

Come Décathlon e Uniqlo, che propongono modelli simili, quello proposto da Lidl viene venduto a meno di 10 euro. Un bel colpo per riscaldarsi con queste temperature gelide.

Ma non è tutto! Recentemente, il marchio Lidl ha concorrenziato il gigante Inditex, Zara, proponendo un cappotto caldo e stiloso per l’inverno: la famosa piuma d’oca. Venduta a meno di 30 euro, questo capo d’abbigliamento indispensabile nel tuo guardaroba ha fatto molti adepti!

E se sei un appassionato di sport, sappi che Lidl ha recentemente lanciato una collezione di pesi per allenarti a casa. Infatti, Lidl ha messo in vendita un set di pesi regolabili composto da 8 dischi da 1,25 kg.

Questi possono quindi raggiungere i 11,5 kg e il loro prezzo è imbattibile, poiché l’intero set era in vendita a soli 89,99 euro. Il marchio proponeva anche una ruota per il rinforzo muscolare a soli 4,99 euro.

E per quanto riguarda la pulizia della casa, anche qui, Lidl si impegna al massimo. Il marchio offre ai suoi clienti una vasta scelta di prodotti per la pulizia. E quelli che vanno a ruba sono ovviamente i prodotti per la pulizia della cucina.

Sgrassare le pentole diventa un gioco da ragazzi

Dopo aver cucinato qualcosa in una pentola, a volte è difficile rimuovere gli alimenti persistenti sul fondo del recipiente. Per molti, l’unica soluzione per rimuovere il grasso dalle pentole è strofinare.

Tuttavia, questo metodo non è sempre efficace. L’antiaderente presente sul fondo della pentola è molto fragile. Pertanto, si rischia di danneggiarlo rapidamente e di non poterlo recuperare.

La parte interna della pentola è la più delicata. Pertanto, è necessario pulirla con attenzione. E la precauzione è necessaria per non graffiare o danneggiare la pentola.

Il modo migliore per pulire una pentola è utilizzare acqua calda e sapone. Tuttavia, è molto importante attendere che l’acqua si raffreddi prima di procedere alla pulizia della pentola.

Il bicarbonato alimentare consente di rimuovere tutti questi residui di grasso impossibili da rimuovere. E va bene così, poiché il marchio Lidl lo vende nei suoi negozi.

Il bicarbonato di sodio che Lidl vende nei suoi supermercati è naturale. Pertanto, è perfetto non solo per sgrassare le padelle e le pentole.

Ma anche per rimuovere lo sporco dal lavandino, sbloccare i tubi e garantire una brillantezza al tuo piano di lavoro. Lidl vende il suo bicarbonato alimentare W5 al prezzo tutto conveniente di 1,19 euro. A questo prezzo, sarebbe quindi difficile privarsene…

