Lidl spopola con il prodotto perfetto per pulire tutta la tua casa prima di partire in vacanza!

Buone notizie per la fedele clientela di Lidl! L’azienda annuncia il grande ritorno dell’aspirapolvere senza fili Silvercrest!

Dopo l’incredibile successo dell’aspirapolvere senza fili Silvercrest, Lidl ha deciso di far piacere alla sua fedele clientela proponendo il suo grande ritorno! Una notizia molto positiva che si sta diffondendo sui social!

Un altro prodotto di qualità da Lidl

Lidl ha l’abitudine di mettere in vendita prodotti di qualità a prezzi competitivi. Questa è la ragione per cui è un riferimento nel settore dello sconto!

Sicuramente avrete sentito parlare del robot da cucina che ha convinto tutti! È stato presentato in edizione limitata più volte. E ogni volta si è venduto come il pane.

Lo stesso vale per l’aspirapolvere multiuso di Lidl! Eh sì! Non fa eccezione alla regola. Anch’esso sta riscuotendo un grande successo perché è molto performante! Si tratta di un modello molto innovativo e performante che spopola tra i francesi. Tanto che è diventato il preferito!

Ha il dono di eliminare lo sporco senza troppa fatica. Permette anche di pulire la polvere che non si vede a occhio nudo. Oltre ad essere un ottimo aspirapolvere portatile , è anche un modello a scopa.

La buona notizia è che questo aspirapolvere Lidl è senza fili. Quindi puoi usarlo ovunque, a patto di caricarlo correttamente. Una cosa è certa , non potrai più farne a meno! Il negozio annuncia che sarà disponibile da domani, cioè il 26 giugno!

Fiero del suo prodotto, Lidl ha subito condiviso su Instagram: “È tornato il nostro aspirapolvere senza fili Silvercrest! Molto facile da usare, diventerà presto il tuo migliore alleato durante la pulizia della casa. Disponibile dal lunedì 26/06 nei nostri supermercati.”

Un aspirapolvere 2 in 1 molto completo!

Questo aspirapolvere di Lidl ha il dono di essere 2 in 1. Puoi usarlo a mano o come aspirapolvere a scopa. Il negozio parla di una “moderna tecnologia ciclonica per una aspirazione senza sacchetto”. Sappiate che c’è una modalità Max. Ma anche una modalità ECO!

E per quanto riguarda l’autonomia della batteria, puoi utilizzarlo per 25 minuti in modalità Max. E 45 minuti in modalità ECO.

Con un prodotto del genere, hai una garanzia di 3 anni. Ancora una volta, Lidl ha colpito forte con questo prodotto molto versatile. Se ha avuto tanto successo durante la sua prima messa in vendita, è grazie alla sua grande potenza. Ha un motore da 1500W. Perfetto per eliminare tutta la sporcizia!

Puoi pulire i pavimenti, i tappeti. Ma anche i mobili ecc… Ci sono diversi accessori come la spazzola a scopa, 1 beccuccio per pavimenti, 1 filtro pieghevole e molti altri. Una gamma ideale per pulire tutte le superfici e situazioni.

Sappiate che questa settimana c’è una promozione Aspirapolvere Senza Fili da Lidl. Eh sì! Quindi puoi trovarlo al prezzo di 79,99 €. Questa offerta è valida fino al 27/06/2023. Hai pochissimo tempo!

Una cosa è certa, questo modello di Lidl è perfetto se sogni un aspirapolvere multiuso, pratico, potente e senza fili! Questo prodotto non è ancora disponibile sul sito internet! Lo sarà molto probabilmente domani, sugli scaffali del negozio tedesco! Non aspettare troppo per comprarlo, perché promette di vendere come il pane!

