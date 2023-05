Lidl spopola con i suoi 3 indispensabili per acconciarsi come una professionista in modo facile!

Lidl spopola con i suoi 3 indispensabili per acconciarsi come una professionista...

Fan di acconciatura? Ecco i 3 nuovi accessori Lidl da non perdere assolutamente quest’anno per riuscire in tutti i tuoi look!

Lidl ha appena lanciato una collaborazione sorprendente con la cantante Rita Ora! Il marchio offre 3 nuovi accessori professionali per capelli per realizzare i tuoi pettinature preferite senza sforzo. Gli utenti ne sono già entusiasti! Vi diciamo tutto dall’inizio alla fine!

Lidl si impone sul mercato

Lidl vede la sua notorietà esplodere da diversi anni. Infatti, il discount ha saputo imporsi sul mercato grazie a un concetto inedito. Così, conquista sempre più consumatori!

Il marchio ha un obiettivo molto preciso: quello di preservare il potere di acquisto dei suoi clienti grazie a prodotti di qualità a prezzi scontati. E non esita a porsi obiettivi molto alti per soddisfare la sua clientela.

Lidl offre sempre le migliori offerte nei suoi cataloghi. L’azienda si ispira ai suoi concorrenti e reinventa i prodotti più alla moda del momento. Permette così a migliaia di famiglie di attrezzarsi senza spendere una fortuna.

Tra i suoi più grandi successi: il famoso Monsieur Cuisine ispirato al robot Vorvek. O ancora, l’aspirapolvere incontornabile che non ha nulla da invidiare a quello di Dyson.

Molto più di un supermercato, Lidl è oggi un vero fenomeno di società. Infatti, il marchio non smette di sorprenderci con operazioni di marketing sempre più incredibili!

Una collaborazione inedita

Quest’anno, Lidl ha deciso di puntare in grande. Infatti, il marchio ha immaginato dei prodotti inediti per attirare ancora più clienti nei suoi scaffali.

L’azienda ha annunciato una grande novità ai suoi fan all’inizio del 2023. Ha deciso di associarsi alla celebre cantante Rita Ora per creare una collezione di prodotti per capelli. Sorprendente, no?

Lidl commercializza 3 nuovi apparecchi per realizzare le tue più belle acconciature. L’azienda propone un asciugacapelli, una piastra e un arricciacapelli firmati Rito Ora. E attenzione, perché non si tratta di qualunque apparecchi!

Gli accessori Lidl x Rita Ora non hanno nulla da invidiare agli accessori dei professionisti. Sono molto potenti e permettono anche di ottenere risultati superbi. Tutto questo senza danneggiare i tuoi capelli!

Se sei un appassionato di viaggi, l’asciugacapelli Lidl ti sorprenderà. Questo ha il formato perfetto per portarlo ovunque tu vada. Mantiene la potenza di un classico asciugacapelli con oltre 2000 watt. E la buona notizia è che questa chicca pesa solo 470 grammi. Fine quindi ai crampi nel momento di fare il tuo brushing!

Una volta asciugati i capelli, opta per un nuovo look con la piastra o l’arricciacapelli Lidl. Questi 2 accessori ti permettono di scegliere la temperatura che desideri. Potrai così creare tutte le tue acconciature senza preoccuparti di bruciare i tuoi capelli.

3 accessori indispensabili a prezzi mini

Hai capito bene, Lidl ha i 3 migliori prodotti per creare un vero salone di parrucchiere a casa tua. I brushing, le onde e i capelli lisci non avranno più segreti per te! E per una volta, non dovrai spendere una fortuna per avere prodotti professionali nel tuo bagno.

Lidl propone i migliori prezzi sul mercato per queste 3 novità firmate Rita Ora. Prevedi 19,99 euro per l’asciugacapelli della cantante e 22,99 euro per la piastra. La piastra è disponibile a 32,99 euro.

Grazie a Lidl, è quindi possibile attrezzarsi per meno di 80 euro. Un prezzo ultra ragionevole se si considerano i prezzi del mercato. Non c’è dubbio, l’azienda punta ancora molto in alto e farà quindi un grande successo con questa collaborazione!

