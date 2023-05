Lidl spopola con costumi supereroe e Disney per bambini a meno di 12 euro!

Nel suo catalogo, Lidl ha proposto numerosi costumi per celebrare il Carnevale senza spendere una fortuna!

In pochi giorni il Carnevale sarà alle porte. L’occasione per molte scuole di permettere ai loro studenti di arrivare in classe con i loro costumi. Lidl ha i migliori costumi a prezzi ridotti.

Lidl presenta i suoi costumi per il Carnevale

Mentre il Carnevale si avvicina, i grandi supermercati hanno già inserito i costumi alla moda del 2023 nei loro cataloghi per tentare di conquistare il mercato nei prossimi giorni.

Lidl è una delle aziende che ha maggiormente diffuso questi abiti a prezzi modesti. E che in alcuni casi non superano i 10 euro. I clienti possono quindi trovare numerosi costumi con il marchio.

I costumi di Batman, di strega, del Joker, di Maléfique, di scheletro o di Wonder Woman sono solo alcuni degli esempi che la società di distribuzione tedesca ha deciso di promuovere per le feste di quest’anno.

Per ricordare, il Carnevale si svolgerà il 21 febbraio prossimo. In primo luogo, puoi trovare un incredibile costume di Batman per bambino. E il meno che si possa dire è che il costume non passa di moda.

Lidl ha quindi scommesso nuovamente sul costume di Batman, uno dei supereroi DC più popolari di tutte le generazioni. Il protagonista del fumetto non è passato di moda grazie alle sue trasposizioni cinematografiche.



Costumi a prezzi ridotti

Con protagonisti come Michael Keaton, George Clooney, Christian Bale o Ben Affleck. Il costume venduto da Lidl comprende sia la tuta con mantello che una maschera del personaggio.

Puoi trovarlo sia per i ragazzi che per le ragazze al prezzo di 11,99 euro. Ma non è tutto. Lidl ha anche lanciato il suo nuovo costume Maléfique per bambini. Bisogna dire che il personaggio è molto amato.

Dal momento che Angelina Jolie ha prestato le sue fattezze alla cattiva di Disney, non sembra così cattiva. I film Disney più popolari hanno una grande influenza sui costumi moda per i più piccoli.

E non è sorprendente che Maléfique abbia avuto un ruolo così importante. Questo costume da “fata malvagia” di Lidl ricorda molto il celebre film Disney e comprende l’abito e una corona al prezzo di 8,99 euro.

In seguito, puoi anche trovare un costume di scheletro nel catalogo dell’azienda tedesca. Un altro dei loro punti di forza è stato mantenere nel loro catalogo uno di questi costumi che non manca mai ad alcuna festa del genere.

I prodotti perfetti per fare festa

E ciò sia che si tratti di Carnevale o Halloween: il costume di scheletro è un must. È una delle opzioni più classiche. Comprende la tuta e una maschera a forma di teschio. E puoi trovarlo al prezzo di 7,99 euro.

Il supermercato offre molte altre opzioni di costumi per i più piccoli, dal Joker ad una versione femminile di Superman. Puoi anche dare un’occhiata al catalogo del marchio.

In particolare per preparare i più piccoli di casa a questo Carnevale. Inoltre, sono estremamente economici. Li puoi anche trovare sul sito web del marchio.

Quindi, dovrai affrettarti se vuoi fare l’acquisto dei costumi Lidl per il Carnevale che si svolgerà martedì 21 febbraio. Da seguire!

